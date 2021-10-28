Лишение родительских прав семьи Насти Муравьевой: что изменилось в деле

«Мы защищаемся по мере возможного и понимаем, что дети останутся в реабилитационном центре. Сестра Таня не будет оформлять опеку, потому что мы поняли, что это будет лучше как для детей, так и для самой Тани. Это было и её решение тоже»пояснила Козырь.
По словам юриста, отец Насти Муравьевой намерен восстанавливать родительские права в случае, если его их лишат, так как имеет на это право. Законом предусмотрено время после вынесения решения суда о восстановлении родительских прав.
В зале суда присутствовали представители органов опеки, службы по делам несовершеннолетних и сотрудники школа № 67 выступили за лишение родительских прав как отца, так и матери.
Также в заседании принял участие представитель органов опеки и попечительства Заводоуковского городского округа. Участвовала и 15-летняя дочь Муравьевых Ангелина. Её опросили как заинтересованное лицо, так как родительских прав лишают родителей в отношении неё и её брата.
Напомним, сегодня решался вопрос о лишении прав отца Сергея и матери Гузель на воспитание брата-двойняшки Насти и их дочери Ангелины. На данный момент дети находятся в реабилитационном центре «Семья», представители организации выступили с нейтральной позицией.
Сегодняшнее заседание станет не последним. Суд не вынес окончательного решения, и в связи с этим перенес заседание на 12 ноября текущего года.
Ранее был поднят вопрос о передаче опеки совершеннолетней сестре Татьяне, выбирали жилплощадь для дальнейшей жизни детей, но сейчас и самой Тане, и опеке стало ясно, что целесообразней будет ей брать под опеку детей. В случае лишения отца и матери родительских прав, если отец не восстановит права, то претендовать на опеку будет бабушка.
Если же никто из родственников не сможет получить опеку над детьми, то их направят в Борковский интернат в Тюменском районе.