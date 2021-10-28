nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лишение родительских прав семьи Насти Муравьевой: что изменилось в деле

28 октября 2021, 14:03
Фото: «Наш Город»
Частный юрист Марина Козырь.
Сегодня прошел очередной судебный процесс по лишению родительских прав отца и матери погибшей Насти Муравьевой. «Наш Город» пообщался с юристом Мариной Козырь и узнал, как прошло заседание и какие решения были приняты.
Сюжет
Дети

«Мы защищаемся по мере возможного и понимаем, что дети останутся в реабилитационном центре. Сестра Таня не будет оформлять опеку, потому что мы поняли, что это будет лучше как для детей, так и для самой Тани. Это было и её решение тоже»пояснила Козырь.

По словам юриста, отец Насти Муравьевой намерен восстанавливать родительские права в случае, если его их лишат, так как имеет на это право. Законом предусмотрено время после вынесения решения суда о восстановлении родительских прав.

В зале суда присутствовали представители органов опеки, службы по делам несовершеннолетних и сотрудники школа № 67 выступили за лишение родительских прав как отца, так и матери.

Сегодня прошел суд по лишению родительских прав матери и отца Насти Муравьевой
Узнать подробнее

Также в заседании принял участие представитель органов опеки и попечительства Заводоуковского городского округа. Участвовала и 15-летняя дочь Муравьевых Ангелина. Её опросили как заинтересованное лицо, так как родительских прав лишают родителей в отношении неё и её брата.

Напомним, сегодня решался вопрос о лишении прав отца Сергея и матери Гузель на воспитание брата-двойняшки Насти и их дочери Ангелины. На данный момент дети находятся в реабилитационном центре «Семья», представители организации выступили с нейтральной позицией.

Предполагаемого убийцу Насти Муравьевой уже проверяли по похожему преступлению
Узнать подробнее

Сегодняшнее заседание станет не последним. Суд не вынес окончательного решения, и в связи с этим перенес заседание на 12 ноября текущего года.

Ранее был поднят вопрос о передаче опеки совершеннолетней сестре Татьяне, выбирали жилплощадь для дальнейшей жизни детей, но сейчас и самой Тане, и опеке стало ясно, что целесообразней будет ей брать под опеку детей. В случае лишения отца и матери родительских прав, если отец не восстановит права, то претендовать на опеку будет бабушка.

Если же никто из родственников не сможет получить опеку над детьми, то их направят в Борковский интернат в Тюменском районе.

Материалы по теме
Сестра убитой Насти Татьяна Муравьева вступила в поисковый отряд для помощи детямДело об убийстве Насти Муравьевой: адвокат Татьяна Крылова объяснила своё решениеТюменцы осудили депутата за пиар на деле Насти Муравьевой
#Новости#Родительские права#Опека#Дети#Суд#Юристы#Тюмень#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20