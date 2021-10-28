Лишение родительских прав семьи Насти Муравьевой: что изменилось в деле

«Мы защищаемся по мере возможного и понимаем, что дети останутся в реабилитационном центре. Сестра Таня не будет оформлять опеку, потому что мы поняли, что это будет лучше как для детей, так и для самой Тани. Это было и её решение тоже»пояснила Козырь.