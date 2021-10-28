Евгений Заболотный: приглашаю всех тюменцев принять участие в переписи населения

Жителям на выбор предоставляется три способа участия в переписи. Первый — переписчик приходит домой, со слов гражданина заполняет в электронном планшете лист и тут же сканирует полученный код. Второй — тюменец может прийти на стационарный переписной участок. Третий — зайти на портал «Госуслуги», заполнить лист, получить код и предъявить его переписчику на участке либо когда он придет на дом.