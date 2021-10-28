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Евгений Заболотный: приглашаю всех тюменцев принять участие в переписи населения

28 октября 2021, 11:24
Фото: сайт тюменской гордумы
Евгений Заболотный заполнил переписной лист на портале «Госуслуги», затем для завершения процедуры побывал в переписном пункте для сканирования полученного на сайте QR-кода.
Сюжет
Тюмень

Жителям на выбор предоставляется три способа участия в переписи. Первый — переписчик приходит домой, со слов гражданина заполняет в электронном планшете лист и тут же сканирует полученный код. Второй — тюменец может прийти на стационарный переписной участок. Третий — зайти на портал «Госуслуги», заполнить лист, получить код и предъявить его переписчику на участке либо когда он придет на дом.

«Перепись населения — это важное событие для страны, региона и нашего города. Нужны достоверные данные о численности населения, чтобы в дальнейшем развивать экономику, правильно выстраивать социальную политику, формировать программы жилищного строительства, создавать рабочие места. Приглашаю всех тюменцев принять участие, не оставаясь равнодушными и проявляя гражданскую ответственность»,сказал Евгений Заболотный.

Перепись населения стартовала 15 октября и продолжится до 14 ноября, на портале «Госуслуги» переписной лист можно заполнить до 8 ноября.

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