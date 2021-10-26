В центре здоровья областной больницы № 19 прошли медобследование 7 тысяч тюменцев

«Многие жители Тюменского района обращаются за профилактической помощью в наш центр здоровья, где могут не только выявить основные факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, а это болезни системы кровообращения, эндокринной системы (в том числе ожирение и сахарный диабет), системы дыхания, онкозаболевания, но и помочь в их коррекции. Почему именно эти заболевания? Потому что 80% смертей происходят именно от них, — пояснил главный врач областной больницы № 19 Мигран Мартиросян. — Такие профилактические обследования значительно повышают продолжительность жизни, ее качество».