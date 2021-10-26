В центре здоровья областной больницы № 19 прошли медобследование 7 тысяч тюменцев

Жители Тюменского, Заводоуковского, Исетского, Нижнетавдинского, Упоровского, Ялуторовского и Ярковского районов смогли бесплатно пройти комплексное обследование как непосредственно на базе центра здоровья, так и во время работы выездных бригад. В частности, более 3000 жителей Тюменского района оказались охвачены профилактическими мероприятиями в 2021 году: были проведены исследования, которые помогли выявить у пациентов факторы риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), при наличии показаний прошедшие диагностику были направлены к профильным специалистам.
Жителям районов, помимо тестирования на выявление факторов риска ХНИЗ, измерили рост, вес, объем талии, артериальное давление, рассчитали индекс массы тела, оценили состояние сердца на кардиовизоре — с помощью компьютеризированной системы скрининга, действующей по типу электрокардиограммы и при необходимости заменяющей ее, позволяющей увидеть на экране полноцветную проекцию сердца.
Еще один уникальный аппарат в арсенале специалистов центра здоровья — биоимпедансметр. Он определяет состав тела человека. Пройти исследование на нем очень легко, для этого даже не нужно раздеваться: врач надевает на руки и на ноги пациента специальные прищепки, компьютерная программа подсчитывает, сколько в организме воды, жира и мышц, и дает рекомендации, что нужно делать, чтобы привести соотношение в норму.
Определить жизненную емкость легких врачи центра здоровья предлагают пациентам с помощью спирометра. Данный вид диагностики особенно актуален для курильщиков и людей, страдающих бронхолегочной патологией. Если, к примеру, объем легких ниже нормы, то в организм поступает мало кислорода, из-за чего страдают внутренние органы и системы.
Проверить пульс и уровень кислорода в крови можно на пульсоксиметре — приборе, который надевается на палец. В норме насыщаемость крови кислородом — от 95 до 100%. «Если у человека этот показатель ниже, значит, у него присутствует гипоксия, либо, возможно, он болен пневмонией», — пояснила медицинская сестра центра здоровья.
Результаты исследований заставили задуматься о своем здоровье многих.
У 597 пациентов — повышенное артериальное давление, у 1488 человек — избыточная масса тела или ожирение, около 3000 человек нуждаются в коррекции и контроле питания. Высок суммарный риск сердечно-сосудистых заболеваний — все пациенты, у которых он выявлен, были направлены к врачу-кардиологу.
Каждый пациент по результатам обследования получил краткую консультацию специалиста и был записан на бесплатный прием в центр здоровья для прохождения более углубленной диагностики.
«Многие жители Тюменского района обращаются за профилактической помощью в наш центр здоровья, где могут не только выявить основные факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, а это болезни системы кровообращения, эндокринной системы (в том числе ожирение и сахарный диабет), системы дыхания, онкозаболевания, но и помочь в их коррекции. Почему именно эти заболевания? Потому что 80% смертей происходят именно от них, — пояснил главный врач областной больницы № 19 Мигран Мартиросян. — Такие профилактические обследования значительно повышают продолжительность жизни, ее качество».
Стоит отметить, что борьба с онкологическими заболеваниями, снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых патологий являются приоритетными направлениями национального проекта «Здравоохранение», и работа центра здоровья ОБ № 19 способствует его реализации на территории региона.
Валида Меджидова, врач-терапевт высшей категории, руководитель центра здоровья, рассказала, что на его базе проводятся семинары и школы здоровья по разным направлениям, кроме того, пациенты с удовольствием посещают спортивный зал. Так, 83 человека прошли курс ЛФК, 163 человека обучились в школах здоровья, 4155 человек освоили основы здорового образа жизни.
«Главная задача организуемых нами профилактических мероприятий — выявить факторы риска развития заболеваний у граждан и приучить их заботиться о своем здоровье. Всем, кто прошел комплексное обследование, даны рекомендации по коррекции питания, двигательной активности с учетом имеющихся факторов риска, составлен индивидуальный план оздоровления», — уточнила Валида Меджидова. Доктор также пояснила, что если медики не выявили патологий, то достаточно обследоваться раз в год для профилактики.