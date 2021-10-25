В Тюменской области подвели итоги реализации программы детского летнего отдыха

Расходы регионального и муниципальных бюджетов на организацию детского летнего отдыха и оздоровления в 2021 году превысили 1,1 млрд рублей. В целом же, с учетом средств родителей и работодателей, до конца года на эти цели будет израсходовано свыше 1,8 млрд рублей.
В Тюменской области вырос охват детей льготными программами отдыха. В 2021 году за счет регионального бюджета бесплатно отдохнули 35,8 тысячи детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что больше чем в 2020 году на 600.
«Услуги в сфере детского летнего отдыха в регионе предоставляет 661 организация. Каждая из них имеет обученный персонал и необходимую материально-техническую базу. Организаторы детского отдыха провели большую работу. Не было допущено никаких чрезвычайных ситуаций. В местах отдыха в полном объеме выполнялись рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения COVID-19. Оздоровительный эффект достигнут более чем у 96 процентов детей, побывавших на отдыхе. Стоимость бюджетной путевки удалось сохранить на уровне 2020 года», доложил Дмитрий Грамотин.
Кроме того, полторы тысячи детей, состоящих на диспансерном учете, прошли реабилитацию на курортах Крыма. В федеральных программах кешбэка и ретро-кешбэка, позволявших родителям получать компенсацию стоимости детских путевок, участвовало 16 оздоровительных организаций региона. В общей сложности компенсации получили более 7,1 тысячи тюменских семей.
Летом 2021 года были трудоустроены более 22 тысяч тюменских детей и подростков. Ребята работали на благоустройстве населенных пунктов, трудились подсобными рабочими, помощниками педагогов и вожатых, художниками-оформителями, фотокорреспондентами, дизайнерами.
«Несмотря на пандемию COVID-19, нам удалось обеспечить юным тюменцам интересный отдых и эффективное оздоровление в комфортных и безопасных условиях», – отметил губернатор Александр Моор.