В Тюменской области подвели итоги реализации программы детского летнего отдыха

«Услуги в сфере детского летнего отдыха в регионе предоставляет 661 организация. Каждая из них имеет обученный персонал и необходимую материально-техническую базу. Организаторы детского отдыха провели большую работу. Не было допущено никаких чрезвычайных ситуаций. В местах отдыха в полном объеме выполнялись рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения COVID-19. Оздоровительный эффект достигнут более чем у 96 процентов детей, побывавших на отдыхе. Стоимость бюджетной путевки удалось сохранить на уровне 2020 года», доложил Дмитрий Грамотин.