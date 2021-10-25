Гражданку России оштрафовали на пять тысяч рублей за клевету на мужа

Posted 25 октября 2021,, 15:00
Published 25 октября 2021,, 15:00
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Юрист Василий Воробьёв отметил, что решение суда не считается прецедентом, потому как в законе нет четко прописанных каналов распространения порочащих сведений. Он сказал, что данное решение не может спровоцировать появление подобных исков в дальнейшем. Об этом информирует NEWS.ru.
Можно рассказать подобную информацию другому человеку, вывесить баннер или написать на заборе – это будет считаться распространением. Сегодня соцсети являются удобным способом распространения информации и доведения ее до общественности, добавил юрист.
Ранее пресс-служба судебной системы Тюменской области рассказала о деталях дела, из-за которого россиянину выплатили компенсацию. Известно, что в 2019 году он развелся со своей супругой. А в феврале 2020 года она стала размещать сторис в Instagram о том, что ее бывший супруг не платит алименты, не платит за ипотеку, детский сад и недавно пытался выселить ее из квартиры.
Россиянин подал иск на бывшую жену и потребовал опровергнуть клеветнические сведения.