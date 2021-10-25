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Posted 25 октября 2021,, 15:00

Published 25 октября 2021,, 15:00

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Гражданку России оштрафовали на пять тысяч рублей за клевету на мужа

25 октября 2021, 15:00
Россиянин выиграл судебное дело касаемо морального вреда из-за публикации сторис в Instagram. Суд Тюменской области обязал бывшую жену пострадавшего выложить опровержение и заплатить штраф на сумму пять тысяч рублей.

Юрист Василий Воробьёв отметил, что решение суда не считается прецедентом, потому как в законе нет четко прописанных каналов распространения порочащих сведений. Он сказал, что данное решение не может спровоцировать появление подобных исков в дальнейшем. Об этом информирует NEWS.ru.

Можно рассказать подобную информацию другому человеку, вывесить баннер или написать на заборе – это будет считаться распространением. Сегодня соцсети являются удобным способом распространения информации и доведения ее до общественности, добавил юрист.

Ранее пресс-служба судебной системы Тюменской области рассказала о деталях дела, из-за которого россиянину выплатили компенсацию. Известно, что в 2019 году он развелся со своей супругой. А в феврале 2020 года она стала размещать сторис в Instagram о том, что ее бывший супруг не платит алименты, не платит за ипотеку, детский сад и недавно пытался выселить ее из квартиры.

Россиянин подал иск на бывшую жену и потребовал опровергнуть клеветнические сведения.

#Общество#Светлана (Холдинг) Павлова#Новости
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