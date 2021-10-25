Гражданку России оштрафовали на пять тысяч рублей за клевету на мужа

Ранее пресс-служба судебной системы Тюменской области рассказала о деталях дела, из-за которого россиянину выплатили компенсацию. Известно, что в 2019 году он развелся со своей супругой. А в феврале 2020 года она стала размещать сторис в Instagram о том, что ее бывший супруг не платит алименты, не платит за ипотеку, детский сад и недавно пытался выселить ее из квартиры.