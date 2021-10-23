«Тюменская марка»: жители региона голосуют за бренд региона

«Тюменская марка» стала одним из брендов региона и причастных к ней людей с каждым годом становится все больше. На мой взгляд, одно из преимуществ конкурса — готовность меняться год от года. За 19 лет проведения конкурс обрёл свои традиции, но при этом остался современным. Это относится, прежде всего, к интернет-голосованию и к новинке этого года — шопинг-квесту «Марка удачи», к которому активно подключились горожане. Было видно, с каким азартом тюменцы проходили задания квеста и закономерно победители получили заслуженные награды»,говорит член Тюменской Торгово-промышленной палаты, генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.