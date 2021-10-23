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«Тюменская марка»: жители региона голосуют за бренд региона

23 октября 2021, 06:52
Фото: Правительство Тюменской области
Полным ходом идёт интернет-голосование за лучшее предприятие конкурса «Тюменская марка-2021». Уже более 5 тысяч человек отдали свой голос за лучшие предприятие и микропредприятие в сфере производства и в сфере услуг, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Очередное событие, посвященное интернет-голосованию конкурса «Тюменская марка-2021» состоялось в Тюменском ЦУМе.

«Тюменская марка» стала одним из брендов региона и причастных к ней людей с каждым годом становится все больше. На мой взгляд, одно из преимуществ конкурса — готовность меняться год от года. За 19 лет проведения конкурс обрёл свои традиции, но при этом остался современным. Это относится, прежде всего, к интернет-голосованию и к новинке этого года — шопинг-квесту «Марка удачи», к которому активно подключились горожане. Было видно, с каким азартом тюменцы проходили задания квеста и закономерно победители получили заслуженные награды»,говорит член Тюменской Торгово-промышленной палаты, генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Отдать свой голос за какое-либо предприятие еще не поздно. Голосование продлится до 29 октября включительно на официальном сайте проекта.

В этом году конкурс Тюменская марка проходит уже в 19-й раз и участие в этом проекте примут 100 компаний. В ходе соревнования предприятия пройдут множество ступеней, испытаний и обучений.

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