ВЭБ.РФ: проекты развития позволят улучшить качество жизни

Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский отметил, что с начала текущего года институт развития успешно профинансировал 28 проектов. Среди них завод по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе, электрометаллургический завод в Выксе, а также производство сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2», проект по разработке Корбалихинского месторождения полиметаллов в Алтайском крае и многие другие промышленные производства.