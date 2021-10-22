ВЭБ.РФ: проекты развития позволят улучшить качество жизни

Как сообщают newizv.ru, финансирование от банка развития за девять месяцев получили почти 30 проектов по всей стране. Благодаря этому появилось около 13 тысяч новых рабочих мест. Общая сумма кредитов за этот период составила больше 700 миллиардов рублей. Таким образом, объем кредитов увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом.
Также ВЭБ.РФ финансирует строительство новых аэропортов и модернизацию уже действующих. Так, в сентябре в хабаровском аэропорту началось строительство международного аэровокзала. Сроки строительства — 18 месяцев. Данный терминал планируется оборудовать по последнему слову техники. Он сможет принимать до 1 миллиона пассажиров ежегодно. Ранее ВЭБ.РФ выделил средства на строительство нового терминала внутренних авиалиний в Хабаровске.
Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский отметил, что с начала текущего года институт развития успешно профинансировал 28 проектов. Среди них завод по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе, электрометаллургический завод в Выксе, а также производство сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2», проект по разработке Корбалихинского месторождения полиметаллов в Алтайском крае и многие другие промышленные производства.
Помимо этого, при поддержке ВЭБ.РФ проходит реконструкция трамвайной сети в Таганроге. Первые трамваи уже вышли на линию. Планируется полностью поменять трамвайный парк и проложить бесшумные рельсы.
Для ВЭБ.РФ важно, чтобы каждый новый реализованный проект вносил качественные перемены в жизнь каждого человека. Эффекты от осуществления проектов считают с помощью индекса качества жизни в городах.
Следует отметить, что поручительства ВЭБ.РФ по кредитам для предпринимателей, которые выдают частные банки, за девять месяцев составили свыше 100 миллиардов рублей. Кредиты под ставку 3% годовых помогут бизнесменам сохранить рабочие места в период пандемии.