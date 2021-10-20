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«Синема Парк» приглашает детей и их рожителей на супер-кинопремьеру «Кощей. Начало»

20 октября 2021, 08:35
Фото: Синема Парк
Кинотеатр«Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин» приглашает всероссийскую премьеру большого анимационного приключения для всей семьи — фильм «Кощей. Начало», которая состоится 24 октября в 14:00.
Сюжет
Афиша

Все мы с детства знаем Кощея Бессмертного,Змея Горыныча, Бабу Ягу, Водяного… А кто они такие, где родились, как познакомились с волшебством? «Кощей. Начало» вырос из вселенной анимационного сериала «Сказочный патруль», который в апреле 2021 года отметил своё 5-летие со дня выхода на больших экранах киножурнала «МУЛЬТ в кино».

В давние времена люди и сказочные существа жили вместе. Пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, способный уничтожить весь мир. Но лишь одному герою под силу остановить чудище. Он молод, силён, красив, а ещё водит байк... Его зовут Кощей.

Билеты уже в продаже в кассах и на сайте кинотеатра.

Возрастное ограничение: 6+

Что: «Кощей. Начало»

Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70

Когда: с 24 сентября.

#Новости#Афиша#Синема Парк#Ирина Швецова#Культура
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