«После полного цикла испытаний»: вирусолог об условии вакцинации подростков

По его мнению, прививать детей будет можно только после того, как вакцина пройдет весь цикл испытаний, ее результаты будут опубликованы, а препарат зарегистрируют. Аграновский отметил, что подростки активно взаимодействуют друг с другом в школах, часто заражаются коронавирусом и являются распространителями вируса. Он также уточнил, что дети заболевают чаще, но переносят болезнь легче, чем граждане старшего возраста, пишет NEWS.ru.