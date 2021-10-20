nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2021,, 13:59

Published 20 октября 2021,, 13:59

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

«После полного цикла испытаний»: вирусолог об условии вакцинации подростков

«После полного цикла испытаний»: вирусолог об условии вакцинации подростков

20 октября 2021, 13:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Родителей, выступающих против вакцинации, следует стараться убеждать прививать детей от коронавируса. Об этом представителям СМИ заявил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По его мнению, прививать детей будет можно только после того, как вакцина пройдет весь цикл испытаний, ее результаты будут опубликованы, а препарат зарегистрируют. Аграновский отметил, что подростки активно взаимодействуют друг с другом в школах, часто заражаются коронавирусом и являются распространителями вируса. Он также уточнил, что дети заболевают чаще, но переносят болезнь легче, чем граждане старшего возраста, пишет NEWS.ru.

«Проблема является очень чувствительной. Если у нас многие взрослые граждане и даже медики выступают против прививок, им не понятен принцип действия современных вакцин и основ эпидемиологии, то какое отношение к вакцинации детей может быть у родителей? Можно ожидать отрицательной реакции, и людей нужно стараться убеждать. Прививать подростков допустимо исключительно после полного цикла испытаний, публикации итогов и регистрации вакцины для детей», — считает эксперт.

#Марина Колодкина#Коронавирус COVID-19#Новости
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Сегодня, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Сегодня, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Сегодня, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28