«После полного цикла испытаний»: вирусолог об условии вакцинации подростков

Posted 20 октября 2021,, 13:59
Published 20 октября 2021,, 13:59
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По его мнению, прививать детей будет можно только после того, как вакцина пройдет весь цикл испытаний, ее результаты будут опубликованы, а препарат зарегистрируют. Аграновский отметил, что подростки активно взаимодействуют друг с другом в школах, часто заражаются коронавирусом и являются распространителями вируса. Он также уточнил, что дети заболевают чаще, но переносят болезнь легче, чем граждане старшего возраста, пишет NEWS.ru.
«Проблема является очень чувствительной. Если у нас многие взрослые граждане и даже медики выступают против прививок, им не понятен принцип действия современных вакцин и основ эпидемиологии, то какое отношение к вакцинации детей может быть у родителей? Можно ожидать отрицательной реакции, и людей нужно стараться убеждать. Прививать подростков допустимо исключительно после полного цикла испытаний, публикации итогов и регистрации вакцины для детей», — считает эксперт.