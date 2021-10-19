Тюменьмашзавод вошел в число лучших экспортеров страны

Конкурс проводит Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), в составе комиссии представители профильных министерств, институтов развития и крупнейших бизнес-сообществ. «Уже не первый год премия «Экспортер года» является символом признания государством заслуг и успехов наших предпринимателей на международном рынке. В этом году борьба за призовые места была особенно напряженной. Все компании, прошедшие в финал, заслуживают призовых мест, и комиссии было очень непросто выбирать лучших из лучших. Даже выход в финал конкурса с таким уровнем конкуренции — это значительный успех, повод для гордости.