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Тюменьмашзавод вошел в число лучших экспортеров страны

19 октября 2021, 11:06
Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
8 октября федеральная конкурсная комиссия подвела итоги Всероссийского конкурса «Экспортер года». Среди 79 победителей восьми окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях, в число которых вошла тюменская компания — ЗАО «Тюменьмашзавод», сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки региона.

ЗАО «Тюменьмашзавод» производит сцепления (диски, корзины муфты) для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. По решению комиссии Тюменский машиностроительный завод занял призовое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство».

Конкурс проводит Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), в составе комиссии представители профильных министерств, институтов развития и крупнейших бизнес-сообществ. «Уже не первый год премия «Экспортер года» является символом признания государством заслуг и успехов наших предпринимателей на международном рынке. В этом году борьба за призовые места была особенно напряженной. Все компании, прошедшие в финал, заслуживают призовых мест, и комиссии было очень непросто выбирать лучших из лучших. Даже выход в финал конкурса с таким уровнем конкуренции — это значительный успех, повод для гордости.

«Ждем победителей на торжественном награждении на форуме „Сделано в России“ 10 декабря в Москве», — отметил председатель федеральной конкурсной комиссии первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов. «Интерес к конкурсу „Экспортер года“ ежегодно растет, мы получили более 1800 заявок от экспортеров, чьи успехи заслуживают уважения и восхищения. Эти компании смогли не только выдержать бурю пандемии, но и прочно занять свое место на глобальном рынке. Уверена, что звание „Экспортер года“ поможет нашим компаниям развиваться более активно, интенсивно и конкурентно, масштабируя экспортную географию и увеличивая объем продаж», сказала генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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