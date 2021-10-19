Тюменьмашзавод вошел в число лучших экспортеров страны

ЗАО «Тюменьмашзавод» производит сцепления (диски, корзины муфты) для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. По решению комиссии Тюменский машиностроительный завод занял призовое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство».
Конкурс проводит Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), в составе комиссии представители профильных министерств, институтов развития и крупнейших бизнес-сообществ. «Уже не первый год премия «Экспортер года» является символом признания государством заслуг и успехов наших предпринимателей на международном рынке. В этом году борьба за призовые места была особенно напряженной. Все компании, прошедшие в финал, заслуживают призовых мест, и комиссии было очень непросто выбирать лучших из лучших. Даже выход в финал конкурса с таким уровнем конкуренции — это значительный успех, повод для гордости.
«Ждем победителей на торжественном награждении на форуме „Сделано в России“ 10 декабря в Москве», — отметил председатель федеральной конкурсной комиссии первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов. «Интерес к конкурсу „Экспортер года“ ежегодно растет, мы получили более 1800 заявок от экспортеров, чьи успехи заслуживают уважения и восхищения. Эти компании смогли не только выдержать бурю пандемии, но и прочно занять свое место на глобальном рынке. Уверена, что звание „Экспортер года“ поможет нашим компаниям развиваться более активно, интенсивно и конкурентно, масштабируя экспортную географию и увеличивая объем продаж», сказала генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.