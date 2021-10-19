Независимая оценка в Тюменской области проходит в дистанционном формате

Сбор информации проводил оператор независимой оценки, определенный на конкурсной основе. В этом году уполномоченной организаций по итогам конкурса признано ООО «АС-Холдинг» (г.Москва). Оператор независимой оценки в соответствии с законодательством разрабатывает методы и инструменты исследования, организует сбор и обобщение информации, необходимой для проведения независимой оценки.
Дистанционный формат не помешал оператору объективно оценить качество и условия оказания социальных услуг. Один из самых важных критериев независимой оценка — это результаты анкетирования граждан, которые обращаются в организации социального обслуживания. Как и в 2020 году, анкетирование проводилось онлайн, участие в нем приняли около 20,5 тыс. человек.
Комфортность условий предоставления услуг (наличие зон отдыха, понятность навигации, наличие пандусов, стоянок для автотранспортных средств инвалидов, адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов и т. д.) оператором были оценены по фото- и видеоматериалам, предоставленным организациями.
После сбора данных они обобщаются. Итоговый результат будет представлен 22 октября на рассмотрение общественного совета по независимой оценке при департаменте социального развития Тюменской области. На основе результатов независимой оценки в дальнейшем будут разработаны рекомендации по повышению качества работы организаций социального обслуживания.Напомним, независимая оценка является одной из форм общественного контроля и предусматривает оценку условий оказания услуг по таким критериям, как открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения, доброжелательность, вежливость работников, удовлетворенность качеством условий оказания услуг, доступность услуг для инвалидов.
Независимую оценку в 2021 году в Тюменской области проходят 27 организаций социального обслуживания, в том числе 24 муниципальных комплексных центра, автономное учреждение Тюменской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района», а также две социально ориентированные некоммерческие организации, входящие в реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области – Тюменская областная общественная организация «Будущее начинается сейчас» и Тюменская городская общественная организация инвалидов по онкологическому заболеванию «Забота».