Независимая оценка в Тюменской области проходит в дистанционном формате

После сбора данных они обобщаются. Итоговый результат будет представлен 22 октября на рассмотрение общественного совета по независимой оценке при департаменте социального развития Тюменской области. На основе результатов независимой оценки в дальнейшем будут разработаны рекомендации по повышению качества работы организаций социального обслуживания.Напомним, независимая оценка является одной из форм общественного контроля и предусматривает оценку условий оказания услуг по таким критериям, как открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения, доброжелательность, вежливость работников, удовлетворенность качеством условий оказания услуг, доступность услуг для инвалидов.