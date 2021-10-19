К социальному проекту «Наше будущее. Новые лица» присоединилась Тюменская область

Цель такого соглашения — реализация социального проекта «Наше будущее. Новые лица», направленного на повышение мотивации к учебе и рост успеваемости обучающихся детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, их вовлечение в общественно полезную деятельность, увеличение числа их инициатив и количества реализуемых ими проектов и популяризацию их достижений.