К социальному проекту «Наше будущее. Новые лица» присоединилась Тюменская область

Цель такого соглашения — реализация социального проекта «Наше будущее. Новые лица», направленного на повышение мотивации к учебе и рост успеваемости обучающихся детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, их вовлечение в общественно полезную деятельность, увеличение числа их инициатив и количества реализуемых ими проектов и популяризацию их достижений.
Социальный проект, инициаторами которого выступили международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и всероссийское движение «Вдохновители» при поддержке Общероссийского народного фронта, станет в регионе еще одной платформой по продвижению юных талантов, привлечет интерес и внимание общественности к порой незаметным, но очень значимым победам и проектам молодых ученых, предпринимателей и активистов.
Подробное обсуждение инициатив проекта, пользы историй успеха, а также вопросов создания и развития экосистемы вдохновителей как института вовлечения подростков и молодежи в социально значимые проекты прошло в первый день форума-выставки «Инфотех-2021» на круглом столе «Наше будущее. Новые лица». С приветственным словом к участникам обратился генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. Кроме представителей Ассамблеи народов Евразии, в работе круглого стола приняли участие представители всероссийского молодежного движения «Вдохновители», Минстроя РФ, Федерации компьютерного спорта России, региональных органов государственной власти, образовательных учреждений.