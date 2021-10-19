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К социальному проекту «Наше будущее. Новые лица» присоединилась Тюменская область

19 октября 2021, 11:56
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
На «Инфотехе-2021» департамент информатизации Тюменская область подписал открытое соглашение о взаимодействии при реализации социального проекта «Наше будущее. Новые лица». Проект направлен на повышение мотивации к учебе и рост успеваемости обучающихся детей и молодёжи, сообщили в региональном правительстве.

Цель такого соглашения — реализация социального проекта «Наше будущее. Новые лица», направленного на повышение мотивации к учебе и рост успеваемости обучающихся детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, их вовлечение в общественно полезную деятельность, увеличение числа их инициатив и количества реализуемых ими проектов и популяризацию их достижений.

Социальный проект, инициаторами которого выступили международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и всероссийское движение «Вдохновители» при поддержке Общероссийского народного фронта, станет в регионе еще одной платформой по продвижению юных талантов, привлечет интерес и внимание общественности к порой незаметным, но очень значимым победам и проектам молодых ученых, предпринимателей и активистов.

Подробное обсуждение инициатив проекта, пользы историй успеха, а также вопросов создания и развития экосистемы вдохновителей как института вовлечения подростков и молодежи в социально значимые проекты прошло в первый день форума-выставки «Инфотех-2021» на круглом столе «Наше будущее. Новые лица». С приветственным словом к участникам обратился генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. Кроме представителей Ассамблеи народов Евразии, в работе круглого стола приняли участие представители всероссийского молодежного движения «Вдохновители», Минстроя РФ, Федерации компьютерного спорта России, региональных органов государственной власти, образовательных учреждений.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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