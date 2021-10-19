Александр Моор поручил скорректировать стратегию соцэкономического развития региона

В соответствии с поручением, которое дал федеральный куратор УФО – вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов во время совещания в сентябре, все регионы, входящие в Уральский федеральный округ, должны привести стратегии развития в соответствие с национальными целями развития.