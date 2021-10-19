Александр Моор поручил скорректировать стратегию соцэкономического развития региона

В соответствии с поручением, которое дал федеральный куратор УФО – вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов во время совещания в сентябре, все регионы, входящие в Уральский федеральный округ, должны привести стратегии развития в соответствие с национальными целями развития.
«Основная цель реализации стратегии – устойчивый рост экономики и качества жизни населения Тюменской области. Инструментами реализации стратегии являются 29 государственных программ и 44 региональных проекта», подчеркнул Александр Моор.
Исходя из анализа, представленного директором департамента экономики Тюменской области Максимом Скворцовым, для соответствия стратегии указу президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» необходима корректировка её отдельных положений.
Заслушав информацию о необходимых изменениях, глава региона Александр Моор поручил начать работу незамедлительно.