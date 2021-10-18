Эксперт связал поведение стрелявшего подростка в пермской школе с трагедией в Казани

Posted 18 октября 2021,, 14:09
Published 18 октября 2021,, 14:09
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По его мнению, происшествия с оружием в детских учреждениях образования вызваны популяризацией такого поведения в среде подростков. «Я полагаю, что это с уверенностью можно рассматривать как копирование поведения, к примеру, стрелка из Казани. В различных изданиях ведь очень широко этот инцидент обсуждается и подробно описывается, и для подростка перенятие готовой формы всегда легче… Очень много „богов“ у нас за последний год появилось с оружием в руках», — сказал Александр Федорович.
Как сообщает NEWS.ru, по словам эксперта, подростки используют такие происшествия в качестве возможностей обратить на себя внимание, чтобы общество о них говорило. Кроме этого, Федорович вспомнил об инциденте, когда недалеко от школы в Москве подросток начал стрельбу из пейнтбольного ружья.