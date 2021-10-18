nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

билайн представил новые мобильное приложение и сайт компании

18 октября 2021, 14:19
Фото: пресс-служба билайна
В рамках обновления бренда оператор представил обновленный сайт компании и выпустил новое мобильное приложение— билайн. В Google Play уже доступна версия для Android.

Версия для устройств под управлением iOS появится в магазине App Store в ближайшее время. Все работы по обновлению цифровых площадок были проведены силами in-house команды билайна.

Это одно из самых масштабных обновлений приложения оператора за всю его историю. Поменялось название — билайн вместо «Мой Билайн». Поменялась и навигация главного экрана — здесь по-прежнему будет отображена информация об остатках по текущему тарифу, а данные о стоимости минут и количество трафика сверх включенного пакета теперь доступны по нажатию на карточку тарифа.

Здесь же, на главном экране, появился раздел «Роуминг», где можно легко найти информацию о том, сколько будет стоить интернет, минуты разговора и SMS в выбранной стране, а также приобрести роуминг-пакеты по выгодной цене.

В новом приложении уменьшилось количество рекламных баннеров — теперь ничего не отвлекает пользователя от решения первостепенных вопросов, с которыми он обратился к приложению. Подвергся обновлению и раздел «Для вас» — теперь здесь собраны все персональные предложения для клиента, а также скидки от партнеров билайн.

Кроме того, на главном экране появилась точка входа в интернет-магазин билайн, где представлены новинки и самые популярные смартфоны, планшеты и аксессуары. В планах команды интеграция полноценного интернет-магазина в приложение билайн.

«Мы рассчитываем на то, что возможности нового приложения билайн заменит нашим клиентам поход в офис продаж. Но если такая необходимость все же появится — в поиске на главном экране вы всегда сможете найти информацию о ближайшем офисе билайн»,отметили Никита Чепрасов, директор по интернет решениям билайна.

Полностью обновилась и главная страница beeline.ru, поиск по сайту, а также карточки товаров. Изменения затронули как полную, так и мобильную версию сайта. Последняя стала работать гораздо быстрее, в том числе и за счет отказа от загрузки новых страниц в пользу раскрывающихся pop-up с информацией о товаре в каталоге интернет-магазина.

«Мы сделали наш новый сайт похожим с точки зрения использования на популярные сегодня сайты маркетплейсов — паттерны поведения здесь такие же. Это позволит нашему пользователю легко ориентироваться на обновившейся площадке»,пояснил Никита Чепрасов, директор по интернет решениям билайна.

Новое приложение и сайт билайна — начало глобального обновления цифровых площадок компании.

Материалы по теме
билайн обновил свой бренд — теперь оператор на твоей сторонебилайн запускает новый тариф-конструктор — «Твоё решение»
#Новости#Билайн#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20