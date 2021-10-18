билайн представил новые мобильное приложение и сайт компании

Это одно из самых масштабных обновлений приложения оператора за всю его историю. Поменялось название — билайн вместо «Мой Билайн». Поменялась и навигация главного экрана — здесь по-прежнему будет отображена информация об остатках по текущему тарифу, а данные о стоимости минут и количество трафика сверх включенного пакета теперь доступны по нажатию на карточку тарифа.