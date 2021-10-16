Власти Тюменской области компенсируют собственникам потери изъятого поголовья птицы

Соответствующее постановление подписано в правительстве Тюменской области 15 октября 2021 года.
Радиус угрожаемой зоны составляет 6 километров от границ эпизоотического очага, включая территорию ПАО «Птицефабрика «Боровская».
«В целях ликвидации птичьего гриппа производится изъятие поголовья восприимчивой домашней птицы у населения в угрожаемой зоне Тюменского района", отметил заместитель начальника управления ветеринарии Тюменской области Роман Зверев.
Изъятие будет проводить комиссия. В ее состав входят представители ветеринарной службы, полиции, представители администрации Тюменской района. По факту изъятия предусмотрена выплата компенсации за изъятую птицу по рыночной стоимости. Ущерб, причиненный гражданам, будет возмещен в максимально короткие сроки.
Угрожаемая зона – это 6 км от очага, в нее попадают несколько населенных пунктов. Работа по изъятию домашней птицы (кур, гусей, уток и др.) будет вестись в субботу и воскресенье.
Двумя днями ранее в Тюмени прошла рабочая встреча местных сельскохозяйственников с коллегами из Франции. Они обсудили селекцию сельскохозяйственных культур, органические удобрения, производство лабораторного оборудования проверки качества зерна и средства биологического контроля.