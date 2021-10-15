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Новый метод расчета экосбора в рамках РОП может помочь развитию сферы обращения с ТКО

15 октября 2021, 06:22
Фото: pixabay.com
Эксперты позитивно оценили подготовленную Минприроды и Российским экологическим оператором методику расчета экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей. По их мнению, новый способ расчета может дать толчок развитию всей отрасли обращения с ТКО.

В новом методе учитывается экологичность упаковки, инфорирует . Предполагается, что те производители, упаковка которых будет более экологична, заплатят экосбор по меньшей ставке.

Исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев отметил, что внедрение системы расчета экосбора с учетом экологичности будет стимулом для применения тары, которая будет частью так называемой экономики замкнутого цикла. В то же время он считает, что за упаковку, которая не подлежит переработке, нужно платить больше.

Сергеев заметил, что действующая сейчас в системе РОП ставка экологического сбора не отражает реальные затраты на сбор и обработку отходов по многим материалам. Помимо этого, данная ставка еще и умножалась на понижающий коэффициент – норматив утилизации. Таким образом происходило стимулирование к использованию упаковки с невысоким уровнем экологичности.

Предприниматель уверен, что новый метод расчета позволит не только создать эффективную систему РОП, но и оперативно совершить переход к экономике замкнутого цикла.

Эксперты считают, что стопроцентный норматив на утилизацию упаковки – крайне важное решение, позволяющее сократить количество отправляемого на свалки мусора. При этом они утверждают, что ответственность за утилизацию, возложенная на производителей и импортеров, не повлияет на стоимость потребительских товаров.

При этом аналитики называют расширенную ответственность производителей серьезной мотивацией для сбора отходов. Они уверены, что сейчас надо признать ошибки действовавшей ранее системы РОП и наконец-то внедрить стимулы для переосмысления производителями и импортерами отношения к используемым материалам.

Заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО “Деловая Россия" Наталья Беляева подчеркнула, что новая методика расчета экосбора как раз является таким стимулом. Финансово неудобные условия, создаваемые в отношении дешевых неперерабатываемых материалов, вынудят производителей перейти к более дорогим. В то же время это будет компенсироваться более низкой ставкой экосбора.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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