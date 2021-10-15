Новый метод расчета экосбора в рамках РОП может помочь развитию сферы обращения с ТКО

Исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев отметил, что внедрение системы расчета экосбора с учетом экологичности будет стимулом для применения тары, которая будет частью так называемой экономики замкнутого цикла. В то же время он считает, что за упаковку, которая не подлежит переработке, нужно платить больше.