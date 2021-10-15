Новый метод расчета экосбора в рамках РОП может помочь развитию сферы обращения с ТКО

В новом методе учитывается экологичность упаковки, инфорирует . Предполагается, что те производители, упаковка которых будет более экологична, заплатят экосбор по меньшей ставке.
Исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев отметил, что внедрение системы расчета экосбора с учетом экологичности будет стимулом для применения тары, которая будет частью так называемой экономики замкнутого цикла. В то же время он считает, что за упаковку, которая не подлежит переработке, нужно платить больше.
Сергеев заметил, что действующая сейчас в системе РОП ставка экологического сбора не отражает реальные затраты на сбор и обработку отходов по многим материалам. Помимо этого, данная ставка еще и умножалась на понижающий коэффициент – норматив утилизации. Таким образом происходило стимулирование к использованию упаковки с невысоким уровнем экологичности.
Предприниматель уверен, что новый метод расчета позволит не только создать эффективную систему РОП, но и оперативно совершить переход к экономике замкнутого цикла.
Эксперты считают, что стопроцентный норматив на утилизацию упаковки – крайне важное решение, позволяющее сократить количество отправляемого на свалки мусора. При этом они утверждают, что ответственность за утилизацию, возложенная на производителей и импортеров, не повлияет на стоимость потребительских товаров.
При этом аналитики называют расширенную ответственность производителей серьезной мотивацией для сбора отходов. Они уверены, что сейчас надо признать ошибки действовавшей ранее системы РОП и наконец-то внедрить стимулы для переосмысления производителями и импортерами отношения к используемым материалам.
Заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО “Деловая Россия" Наталья Беляева подчеркнула, что новая методика расчета экосбора как раз является таким стимулом. Финансово неудобные условия, создаваемые в отношении дешевых неперерабатываемых материалов, вынудят производителей перейти к более дорогим. В то же время это будет компенсироваться более низкой ставкой экосбора.