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Александр Моор: призываю тюменцев принять участие во Всероссийской переписи населения

15 октября 2021, 11:56
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал всех жителей региона принять участие во Всероссийской переписи населения, передаёт пресс-служба главы области.

В день старта Всероссийской переписи населения губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона с призывом заполнить анкету у переписчика или на сайте госуслуг.

Впервые перепись будет проводиться в цифровом формате. Вместо бумажных носителей всю информацию переписчики будут заносить сразу в планшеты. Кроме того, можно принять участие в масштабном опросе самостоятельно. Для этого необходимо заполнить вопросник на Едином портале государственных услуг или прийти в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Это масштабное событие государственной важности. Государству необходимо обладать максимально полными сведениями для выработки социально-демографической, экономической политики. Призываю всех жителей Тюменской области проявить активную гражданскую позицию и принять участие в переписи»», отметил губернатор.

Двумя днями ранее Александр Моор принял участие в работе Форума информационных технологий «Инфотех-2021». Он не только посетил выставку, но и рассказал о стратегии цифровой трансформации в области.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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