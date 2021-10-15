Александр Моор: призываю тюменцев принять участие во Всероссийской переписи населения

Впервые перепись будет проводиться в цифровом формате. Вместо бумажных носителей всю информацию переписчики будут заносить сразу в планшеты. Кроме того, можно принять участие в масштабном опросе самостоятельно. Для этого необходимо заполнить вопросник на Едином портале государственных услуг или прийти в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.