В Тюмени пройдет выставка-конкурс для молодежи «Дизайнеры городу»

В дополнение к экспертной оценке пройдет зрительское голосование за лучшие молодежные проекты в режиме реального времени по QR-коду. Торжественное открытие выставки состоится 23 октября в 17:00. Начало модного показа запланировано на этот же день, на 18:00. Выставка-конкурс пройдет в Музейном комплексе им. Словцова в Тюмени, на ул. Орджоникидзе, 63, 4 этаж (черный зал).