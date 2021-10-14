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В Тюмени пройдет выставка-конкурс для молодежи «Дизайнеры городу»

14 октября 2021, 09:56
Фото: Союз дизайнеров России
Фото с выставки прошлых лет.
Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» с 23 октября — по 27 октября 2021 организует Выставку-конкурс молодежных проектов в области дизайна «Дизайнеры городу» (в рамках XXIII Всероссийского фестиваля искусства дизайна «ДААФЕСТ»).
Сюжет
Тюмень

Выставка-конкурс «Дизайнеры городу» направлена на развитие творческих (креативных) индустрий в Тюменской области, посредствам выявления и поддержки молодых одаренных жителей — дизайнеров и архитекторов, студентов старших курсов, выпускников дизайнерских и архитектурных колледжей и ВУЗов.

Целью выставки является также пропаганда творческих (креативных) индустрий среди населения Тюмени. Выставка демонстрирует проекты на тему комфортной городской среды. Это работы начинающих и уже зарекомендовавших себя дизайнеров Тюмени.

Архитектурные проекты, концепции использования городской среды, интерьеры, проекты улучшения визуальной среды города, айдентика, графика, мода и видео! Продемонстрировав свой взгляд на проблему комфортной городской среды, представители креативных индустрий получают возможность заявить о себе на одной из лучших площадок города Тюмени — в музейном комплексе им. Словцова.

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Они смогут найти потенциальных работодателей, получить экспертную оценку жюри из представителей отрасли и войти в профессиональный рейтинг, получить известность в родном городе. В составе жюри Члены Союза Дизайнеров России, Союза Архитекторов России, дизайнеры из Омска, представители администрации горда Тюмени.

Специальный член жюри Эмма Васильева — начальник управления инноваций, коммуникации и молодёжной политики Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, дизайнер, создатель и идеолог Омской арт-резиденции, автор проектов «Русский квадрат», «Сибирская этника» и других.

В дополнение к экспертной оценке пройдет зрительское голосование за лучшие молодежные проекты в режиме реального времени по QR-коду. Торжественное открытие выставки состоится 23 октября в 17:00. Начало модного показа запланировано на этот же день, на 18:00. Выставка-конкурс пройдет в Музейном комплексе им. Словцова в Тюмени, на ул. Орджоникидзе, 63, 4 этаж (черный зал).

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