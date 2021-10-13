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Posted 13 октября 2021,, 16:56

Published 13 октября 2021,, 16:56

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени при пожаре пострадали трое детей

В Тюмени при пожаре пострадали трое детей

13 октября 2021, 16:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
Возгорание в доме на улице Николая Гондатти произошло ночью. Взрослые были на работе, и дети в возрасте четырех, шести и восьми лет находились в квартире одни. По предварительной версии, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-службу городской администрации, к прибытию пожарных из окон двухкомнатной квартиры вырывались языки пламени, а дети, высунувшись в окна, звали на помощь. Сотрудники МЧС вытащили ребят, которые сразу были отправлены в больницу — старший из них получил ожоги 1-й и 2-й степеней, а двое младших надышались дымом.

По предварительной информации родители малышей заняты в области строительства, и в ночь происшествия были на работе. Семья является благополучной и на учете не состоит. Тем не менее, сейчас проводится проверка в плане возможного нарушения исполнения родительских обязанностей. Данный вопрос рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам решения которой будут приняты соответствующие меры.

#Марина Колодкина#Происшествия#Новости
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