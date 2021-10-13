В Тюмени при пожаре пострадали трое детей

По предварительной информации родители малышей заняты в области строительства, и в ночь происшествия были на работе. Семья является благополучной и на учете не состоит. Тем не менее, сейчас проводится проверка в плане возможного нарушения исполнения родительских обязанностей. Данный вопрос рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам решения которой будут приняты соответствующие меры.