В Тюмени при пожаре пострадали трое детей

Posted 13 октября 2021,, 16:56
Published 13 октября 2021,, 16:56
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-службу городской администрации, к прибытию пожарных из окон двухкомнатной квартиры вырывались языки пламени, а дети, высунувшись в окна, звали на помощь. Сотрудники МЧС вытащили ребят, которые сразу были отправлены в больницу — старший из них получил ожоги 1-й и 2-й степеней, а двое младших надышались дымом.
По предварительной информации родители малышей заняты в области строительства, и в ночь происшествия были на работе. Семья является благополучной и на учете не состоит. Тем не менее, сейчас проводится проверка в плане возможного нарушения исполнения родительских обязанностей. Данный вопрос рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам решения которой будут приняты соответствующие меры.