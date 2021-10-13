Тюменский центр «Красная гвоздика» занял второе место во Всероссийском рейтинге

По информации ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, в отрасли за время пандемии коронавируса появились новые тренды. «Рост спроса населения на оздоровление более четко проявился в 2021 году: люди стали чаще менять пляжный отдых на оздоровительный, заботиться о поддержании иммунитета, столь необходимого как для устойчивости к инфекционным заболеваниям, так и для сохранения качества жизни», — указано на сайте объединения.