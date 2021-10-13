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Тюменский центр «Красная гвоздика» занял второе место во Всероссийском рейтинге

13 октября 2021, 11:23
Фото: Департамент соцразвития Тюменской области
Центр оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» занял 2 место в ТОП-10 по инвестиционному потенциалу, опередив санатории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края и других регионов. Об этом сегодня, 13 октября, рассказали в департаменте соцразвития Тюменской области.

Рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», который проводится ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья на ежегодной основе уже в шестой раз. Информационную поддержку рейтингу оказывает федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

Центр оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» занял 2 место в ТОП-10 по инвестиционному потенциалу, опередив санатории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края и других регионов.

На сайте ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья отметили бизнес-план тюменского центра оздоровления и реабилитации.

«В любом деле главное — продумать все до мелочей! И сотрудники центра знают, как выполнить свою работу на высшем уровне: отличный сервис, вежливый и компетентный персонал, качественная еда и отдых», прокомментировали в «Красной гвоздике».

По информации ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, в отрасли за время пандемии коронавируса появились новые тренды. «Рост спроса населения на оздоровление более четко проявился в 2021 году: люди стали чаще менять пляжный отдых на оздоровительный, заботиться о поддержании иммунитета, столь необходимого как для устойчивости к инфекционным заболеваниям, так и для сохранения качества жизни», — указано на сайте объединения.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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