Служба занятости Тюмени подписала соглашение с Работа.ру

Сервис Работа.ру выполняет очень важную социальную миссию — каждый день мы помогаем людям и компаниям из всех уголков страны в поиске работы и сотрудников. Именно поэтому для нас очень важно расширять возможности нашего сервиса и делать его более удобным и доступным для всех. Тюменская область — один крупнейших регионов Западной Сибири, и мы очень рады такому значимому сотрудничеству.