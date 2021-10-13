Сбер представил сервис для распознавания опасных ситуаций в школах и вузах

На стенде Сбера группа ЦРТ показала новый кейс – интеграция ассистента с «Цифровым двойником города» и «Умной домофонией». «Цифровой двойник» оперативно передает информацию о наличии неисправностей в доме или происшествиях в Единую дежурную диспетчерскую службу города, а виртуальный ассистент направляет информацию в службы города, ответственные за их решения, а также информирует граждан о неисправности в их доме и о принятых мерах для устранения. В комплексе данные решения позволяют сократить срок реагирования на происшествия и минимизировать возможные потери.