Адвокат объяснил недостатки идеи блокировки карт по решению ФСБ

Posted 13 октября 2021,, 14:10
Published 13 октября 2021,, 14:10
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, ранее Росфинмониторинг инициировал законопроект, предоставляющий ФСБ и МВД России право принимать решения о блокировке денежных переводов россиян на срок до 10 дней без решения суда.
Трунов высказал мнение о том, что такое направление борьбы с терроризмом и наркотиками выбрано не верно. По его мнению, необходимо стимулировать и улучшать работу самих правоохранительных органов.
Эксперт отметил, что Росфинмониторинг не имеет к законотворчеству прямого отношения, а также предположил, что скорее всего инициатива ведомства не будет принята.
В Росфинмониторинге считают, что блокировать денежные переводы необходимо в случае, если это позволит предотвратить опасное для государства и общества деяние.