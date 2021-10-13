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Posted 13 октября 2021,, 14:10

Published 13 октября 2021,, 14:10

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Адвокат объяснил недостатки идеи блокировки карт по решению ФСБ

13 октября 2021, 14:10
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов назвал инициативу Росфинмониторинга по блокировке банковских карт по решению ФСБ и МВД чрезвычайной мерой.

Как сообщает NEWS.ru, ранее Росфинмониторинг инициировал законопроект, предоставляющий ФСБ и МВД России право принимать решения о блокировке денежных переводов россиян на срок до 10 дней без решения суда.

Трунов высказал мнение о том, что такое направление борьбы с терроризмом и наркотиками выбрано не верно. По его мнению, необходимо стимулировать и улучшать работу самих правоохранительных органов.

Эксперт отметил, что Росфинмониторинг не имеет к законотворчеству прямого отношения, а также предположил, что скорее всего инициатива ведомства не будет принята.

В Росфинмониторинге считают, что блокировать денежные переводы необходимо в случае, если это позволит предотвратить опасное для государства и общества деяние.

#Общество#Ольга Земскова#Новости
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