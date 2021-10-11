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В финале чемпионата «Навыки мудрых» тюменцы завоевали три медали

11 октября 2021, 11:53
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Две золотых и одну серебряную медали завоевали жители Тюменской области по итогам финала IV Национального чемпионата «Навыки Мудрых», сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В чемпионате принимали участие более 300 конкурсантов из 72 субъектов РФ. Тюменскую область представляли восемь конкурсантов.

В упорной борьбе золотые медали получили Бембеева Елена в компетенции «Предпринимательство» и Сергей Падерин в компетенции «Сантехника и отопление». Хочется отметить, что наш регион стабильно держит планку победителя в компетенции «Сантехника и отопление».

«Серебро» в компетенции «Кондитерское дело» у Марины Чусовитиной.

Движение Ворлдскиллс Россия дает возможность раскрыть свои таланты в разных сферах. Серебряный призер Марина Чусовитина поделилась впечатлениями:

— Чемпионат «Навыки мудрых» позволил мне доказать свое профессиональное мастерство в абсолютно новом виде деятельности. По образованию я медицинский работник, а вот в кондитерском деле выступала впервые. Это было волнительно, но интересно.

Соревнования профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс для лиц в возрасте 50 лет и старше проходили в дистанционно-очном формате 6 и 7 октября.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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