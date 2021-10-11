РЭО профинансирует проект двух мусорных заводов на территории Подмосковья

«В Московском регионе формируется самый большой объем ТКО. Вот почему здесь просто необходимо строить крупные мусороперерабатывающие заводы. Мусоросортировочному комплексу „Алексинский карьер“ будет доступно принимать 950 тысяч тонн ТКО ежегодно, из них вторичными материальными ресурсами станут 213 тысяч тонн, на компостирование пустят 300 тысяч тонн. КПО „Нева“ примет полмиллиона тонн ТКО ежегодно, что позволит увеличить долю обработки отходов на 15% (плюс 500 тысяч тонн в год), а утилизации — на 14%, или 273 тысячи тонн ТКО в год», — пояснил руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.