РЭО профинансирует проект двух мусорных заводов на территории Подмосковья

В июле наблюдательным советом РЭО было одобрено участие ППК в финансировании проектов в виде выкупа облигационного займа на 2,9 миллиарда рублей.
«В Московском регионе формируется самый большой объем ТКО. Вот почему здесь просто необходимо строить крупные мусороперерабатывающие заводы. Мусоросортировочному комплексу „Алексинский карьер“ будет доступно принимать 950 тысяч тонн ТКО ежегодно, из них вторичными материальными ресурсами станут 213 тысяч тонн, на компостирование пустят 300 тысяч тонн. КПО „Нева“ примет полмиллиона тонн ТКО ежегодно, что позволит увеличить долю обработки отходов на 15% (плюс 500 тысяч тонн в год), а утилизации — на 14%, или 273 тысячи тонн ТКО в год», — пояснил руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
Как пишет RG.ru, «Алексинский карьер» — это комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, он будет принимать отходы из Москвы, Клинского городского округа и находящихся рядом районов. Благодаря проекту доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в Московскую область, вырастет на 48% за следующий год. Мусоросортировочный комплекс построят в городе Клин до конца 2021 года.
Чтобы поддержать этот проект, РЭО выкупит облигационный заем на 1 300 000 000 рублей на девять лет под 3% ставки в виде купона. В целом инвестиции будут составлять 8 792 000 000 рублей. Помощь РЭО также позволит сократить тарифную нагрузку на граждан на 315 миллионов рублей.
Комплекс КПО «Нева» построят на территории Солнечногорского городского округа Подмосковья, ввод в эксплуатацию запланирован на конец этого года. Общая сумма инвестиций в этот проект — 7 213 000 000 рублей.
В набсовете РЭО высказались за участие компании в финансировании проекта в форме выкупа облигационного займа на 1 607 251 000 рублей на 8 лет и купонной ставкой 3% годовых. Уменьшение необходимой валовой выручки с учетом поддержки ППК «РЭО» будет равно 388 млн руб.
Главный инвестор КПО «Нева» — «Эколайн». Эта группа компаний является одним из крупнейших в Подмосковье оператором по сбору и транспортировке ТКО с последующей их обработкой и размещением. Инвестором Алексинского карьера являет ООО «Комбинат».