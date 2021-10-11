«Не имеют права»: Юрист об идее ежемесячно штрафовать непривитых россиян

Он пояснил, что если говорить о правонарушении, наказывать человека неоднократно за одно и то же по закону недопустимо. «Допустимо наказать один раз за то, что гражданин один раз не вакцинировался. Но регулярно подвергать наказанию не имеют права. Существует такой термин, как длящееся правонарушение. За такие правонарушения тоже одно наказание. Формально это смотрится так: если имеет место одно длительное правонарушение, его нужно прекратить. Если рассматривать ситуацию с этой стороны, то должны привлечь за отказ прививаться и сделать лицу принудительную вакцинацию, что тоже невозможно», — рассказал NEWS.ru Воробьев.