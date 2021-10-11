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Posted 11 октября 2021,, 16:34

Published 11 октября 2021,, 16:34

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

«Не имеют права»: Юрист об идее ежемесячно штрафовать непривитых россиян

«Не имеют права»: Юрист об идее ежемесячно штрафовать непривитых россиян

11 октября 2021, 16:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Предложение ученого-вирусолога и члена-корреспондента РАН Александра Лукашева по поводу введения ежемесячных штрафов в пять тысяч рублей за отсутствие прививки против COVID-19 в настоящее время «нереальна», полагает юрист, судебный представитель Василий Воробьев.

Он пояснил, что если говорить о правонарушении, наказывать человека неоднократно за одно и то же по закону недопустимо. «Допустимо наказать один раз за то, что гражданин один раз не вакцинировался. Но регулярно подвергать наказанию не имеют права. Существует такой термин, как длящееся правонарушение. За такие правонарушения тоже одно наказание. Формально это смотрится так: если имеет место одно длительное правонарушение, его нужно прекратить. Если рассматривать ситуацию с этой стороны, то должны привлечь за отказ прививаться и сделать лицу принудительную вакцинацию, что тоже невозможно», — рассказал NEWS.ru Воробьев.

Кроме этого, юрист посчитал натянутым сравнение такого рода санкций с акцизами на табачную продукцию и спиртные напитки.

#Марина Колодкина#Коронавирус COVID-19#Новости
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