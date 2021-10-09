Утилизаторы: Бизнес-ассоциации пытаются саботировать введение концепции РОП

Таким образом, переработчики, которые добросовестно выполняют собственные обязательства, отреагировали на попытку бизнеса отодвинуть сроки внедрения РОП, попросив Мишустина взять ситуацию под собственный контроль. При этом информация о том, что со следующего года в Российской Федерации внедрят обновленную концепцию расширенной ответственности производителей, появилась давно. Об этом говорил глава государства Владимир Путин, который дал соответствующие поручения. А сейчас Минэкономразвития заявляет, что внедрение новых правил необходимо перенести на 2024 год.