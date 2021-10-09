Утилизаторы: Бизнес-ассоциации пытаются саботировать введение концепции РОП

Издание rg.ru сообщает, что в своем обращении к Мишустину утилизаторы назвали лоббирование переноса срока внедрения обновленной концепции РОП попыткой саботажа поручения Правительства РФ. Ранее таким же мнением поделился глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
В своем обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину представители ассоциации “Руслом.ком”, включающей крупнейшие металлургические предприятия страны, указали, что после внедрения концепции РОП производители обязаны будут уплачивать экологический сбор или самостоятельно организовывать утилизацию упаковки.
«Позиция министерства фактически является саботажем поручений руководства страны и продиктована ассоциациями товаропроизводителей, которые манипулируют недостоверными цифрами относительно повышения цен на товары и распространяют страшилки о неизбежных непомерных издержках бизнеса», — говорится в письме утилизаторов.
Таким образом, переработчики, которые добросовестно выполняют собственные обязательства, отреагировали на попытку бизнеса отодвинуть сроки внедрения РОП, попросив Мишустина взять ситуацию под собственный контроль. При этом информация о том, что со следующего года в Российской Федерации внедрят обновленную концепцию расширенной ответственности производителей, появилась давно. Об этом говорил глава государства Владимир Путин, который дал соответствующие поручения. А сейчас Минэкономразвития заявляет, что внедрение новых правил необходимо перенести на 2024 год.
В обращении к премьеру утилизаторы написали, что предприниматели в рамках заседания рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» заявили, что нормы им нужны для обоснования своего существования перед зарубежными компаниями. То есть без законодательной нормы партнеры из других государств не будут спонсировать работу посредников и лоббистов.
Таким образом, по сути, ассоциации существуют на средства, которые можно было бы направить на формирование инфраструктуры, утилизацию отходов, создание недостающих мощностей. В данном случае имеется в виду экологический сбор - на данный момент ставки по нему не перекрывают расходов на переработку ТБО, а также недостоверные отчеты об утилизации от профильных компаний, занижение расходов на утилизацию.
Также в обращении утилизаторы указали, что сейчас очень большая часть отходов, которые можно было бы переработать и использовать для вторичного производства, теряется из-за захоронения ТБО. Среди лома показатель достигает семидесяти процентов, и без внедрения обновленной концепции РОП изменить ситуацию невозможно, указывают в обращении.
«Исходя из текущей ситуации обсуждения законопроекта и массированной атаки в СМИ можно сделать вывод о заранее спланированном затягивании процесса его принятия — непосредственно перед выборами в Государственную думу», — написали переработчики ассоциации «Руслом.ком».
Отмечается, что обращение, которое направила ассоциация “Руслом.ком” Михаилу Мишустину, является уже четвертым от утилизаторов. Ранее с аналогичными письмами к премьер-министру обращались представители трех ассоциаций «Лига переработчиков макулатуры», «Клевер» (утилизаторы), «СтеклоСоюз» (стеклотарные заводы). Они заявили о потерях вторсырья на 275 миллиардов рублей.