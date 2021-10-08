Жители Тюменской области могут получают новую профессию по национальному проекту

Программа рассчитана до 2024 года. Принять участие в обучении могут люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (включая безработных); лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие мамы детей дошкольного возраста.