Жители Тюменской области могут получают новую профессию по национальному проекту

Программа рассчитана до 2024 года. Принять участие в обучении могут люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (включая безработных); лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие мамы детей дошкольного возраста.
Для обучения можно выбрать любое направление, востребованное в регионе. Полный список доступных направлений профессионального обучения, дополнительного профессионального образования откроется при заполнении заявки на портале «Работа в России». Операторы программы в течение 15 рабочих дней проверят заявление и направят на обучение.
В Тюменской области обучение организуют Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный университет и техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. С начала реализации проекта поступило более 4000 заявок на учебу, к обучению приступили более 800 человек.
Подробнее об условиях можно узнать на портале «Работа в России».