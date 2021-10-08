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Жители Тюменской области могут получают новую профессию по национальному проекту

8 октября 2021, 13:19
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
С 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» отдельные категории граждан могут бесплатно пройти профессиональное обучение. Более четырех тысяч жителей Тюменской области подали заявления на участие в программе, сообщает региональный департамента труда и занятости населения.

Программа рассчитана до 2024 года. Принять участие в обучении могут люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (включая безработных); лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие мамы детей дошкольного возраста.

Для обучения можно выбрать любое направление, востребованное в регионе. Полный список доступных направлений профессионального обучения, дополнительного профессионального образования откроется при заполнении заявки на портале «Работа в России». Операторы программы в течение 15 рабочих дней проверят заявление и направят на обучение.

В Тюменской области обучение организуют Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный университет и техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. С начала реализации проекта поступило более 4000 заявок на учебу, к обучению приступили более 800 человек.

Подробнее об условиях можно узнать на портале «Работа в России».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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