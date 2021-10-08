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В сентябре жители Тюменской области были внимательнее на дорогах

8 октября 2021, 12:06
Фото: Правительство Тюменской области
В сентябре в Тюменской области удалось стабилизировать аварийность на дорогах с участием детей, несмотря на массовое движение школьников в образовательные учреждения. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные Тюменской Госавтоинспекции.

В сентябре в Тюменской области удалось стабилизировать аварийность на дорогах с участием детей, несмотря на массовое движение школьников в образовательные учреждения.

Сотрудники ГИБДД несли службу на пешеходных переходах у школ, провели уроки дорожной безопасности, активисты дежурили в составе «родительских патрулей», в школах прошли классные часы по безопасности дорожного движения, педагоги ежедневно проводили минутки безопасности.

С начала года в Тюменской области произошло 299 ДТП с участием детей, в которых 5 детей погибли, 350 ранены. ГИБДД призывает водителей к осторожности на пешеходных переходах: 40 детей сбиты на «зебрах», где водители должны были ожидать их появления.

В октябре ГИБДД проведет акции и мероприятия среди детей и родителей #МамыНеНарушают, #ОсеньБезДТП.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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