В сентябре жители Тюменской области были внимательнее на дорогах

В сентябре в Тюменской области удалось стабилизировать аварийность на дорогах с участием детей, несмотря на массовое движение школьников в образовательные учреждения.
Сотрудники ГИБДД несли службу на пешеходных переходах у школ, провели уроки дорожной безопасности, активисты дежурили в составе «родительских патрулей», в школах прошли классные часы по безопасности дорожного движения, педагоги ежедневно проводили минутки безопасности.
С начала года в Тюменской области произошло 299 ДТП с участием детей, в которых 5 детей погибли, 350 ранены. ГИБДД призывает водителей к осторожности на пешеходных переходах: 40 детей сбиты на «зебрах», где водители должны были ожидать их появления.
В октябре ГИБДД проведет акции и мероприятия среди детей и родителей #МамыНеНарушают, #ОсеньБезДТП.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.