В сентябре жители Тюменской области были внимательнее на дорогах

С начала года в Тюменской области произошло 299 ДТП с участием детей, в которых 5 детей погибли, 350 ранены. ГИБДД призывает водителей к осторожности на пешеходных переходах: 40 детей сбиты на «зебрах», где водители должны были ожидать их появления.