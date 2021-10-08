РЭО объединил 15 вузов и компаний для обучения кадров сферы обращения с ТКО

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, задача реформ по обращению с ТКО — создание ЭЗЦ, когда максимальное количество отходов перерабатывается и используется повторно. Он отметил, что, по сути, сейчас формируется новый сектор экономики, что потребует не только финансовых, но и интеллектуальных вливаний, сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу РЭО.
«Созданный консорциум открыт для новых участников, если они так же, как и нынешний состав, привержены принципам формирования экономики замкнутого цикла», — сказал Буцаев. Он добавил, что совместными усилиями начнется подготовка кадров с привлечением ведущих ученых для исследований.
Как отмечает ректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, консорциум поможет объединить лучшие «зеленые» разработки вузов и создать в России целостную систему подготовки кадров для «зелёной» экономики.
«Формирование экологического мышления становится одним из ключевых трендов развития высшего образования. В связи с цифровизацией и ростом востребованности экономики замкнутого цикла современные профессии в ближайшем будущем могут претерпеть изменения. Важно сейчас создать инфраструктуру и работать на опережение», — сообщил Иван Лобанов.
Участники объединения заявили, что для перехода к ЭЗЦ нужно оценить перспективы научно-образовательной деятельности, продвинуть сектор разработок, подготовить квалифицированных специалистов. Кроме того, нужно обновить образовательные программы и помогать выпускникам с устройством на работу.
К консорциуму «Экономика замкнутого цикла» присоединились такие вузы, как МГУ, ПНИПУ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие.
Напомним: согласно нацпроекту «Экология», через девять лет объем сортировки ТКО в РФ должен составить 100%, а количество мусора, направляемого на полигоны, снизится на 50%. Таких цифр невозможно достичь без построения ЭЗЦ.