РЭО объединил 15 вузов и компаний для обучения кадров сферы обращения с ТКО

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, задача реформ по обращению с ТКО — создание ЭЗЦ, когда максимальное количество отходов перерабатывается и используется повторно. Он отметил, что, по сути, сейчас формируется новый сектор экономики, что потребует не только финансовых, но и интеллектуальных вливаний, сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу РЭО.