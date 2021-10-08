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Александр Моор: необходимо значительно усилить работу по профилактике мошенничества

8 октября 2021, 13:03
Фото: 1Mi
В правительстве Тюменской области состоялось совещание по профилактике правонарушений, которое провёл глава региона Александр Моор, сообщает пресс-служба губернатора.

На 4% снизилось общее количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на онлайн-заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в регионе за отчетный период снизилось на 3,9%, доложил врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области – начальника полиции Максим Игнатенко. Однако, несмотря на активную профилактическую работу, на 6% увеличилось количество мошенничеств.

По итогам первого полугодия 2021 года существенно выросла раскрываемость преступлений, отметил Максим Игнатенко. По его мнению, это результат успешной реализации региональной госпрограммы профилактики правонарушений.

«О постоянной тенденции к снижению преступности говорить пока рано, но стабилизация криминогенной ситуации налицо. Для того чтобы закрепить и развить достигнутые успехи, нужно сделать еще очень многое. В частности, необходимо значительно усилить работу по профилактике мошенничеств», прокомментировал вице-губернатор.

Исполняющий обязанности прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров предложил полиции и органам федеральной службы исполнения наказаний усилить профилактический контроль за поведением условно осужденных и ранее судимых граждан.

Сергей Сарычев обратил внимание участников заседания на необходимость активнее привлекать представителей общественности к работе по профилактике преступности. Особенно это актуально в сельской местности. «Наша общая задача – сделать жизнь людей в Тюменской области еще более безопасной и комфортной», – подчеркнул вице-губернатор.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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