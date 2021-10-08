Александр Моор: необходимо значительно усилить работу по профилактике мошенничества

На 4% снизилось общее количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на онлайн-заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью.