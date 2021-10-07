Дмитрий Мариничев выступил против маркировки фейков

Posted 7 октября 2021,, 14:01
Published 7 октября 2021,, 14:01
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По сообщению издания NEWS.ru, Мариничев отметил, что в определении фейков очень тонкая грань. К примеру, завтра пользователь может опубликовать информацию, которая идет вразрез с заявлениями ВОЗ и получит за это наказание. А через несколько лет окажется, что он был прав. Поэтому вместо обязательной маркировки фейков нужно сосредоточиться на повышении доверия пользователей к проверенным источникам и донесении информации. При этом интернет-омбудсмен подчеркнул, что не выступает против борьбы с фейковой информацией, особенно с той, которая вводит граждан в заблуждение.
Но он отметил, что нельзя зачищать информационное пространство под одну гребенку и формировать законодательную базу, которая станет забривать вообще всю суть научной и технологической мысли и конкуренции идей.
Напомним, ранее член Общественной палаты Екатерина Мизулина выступила с инициативой внести изменения в законодательство о фейковой информации. Она заявила, что Российской Федерации нужно применить практику Южной Кореи и Сингапура — ввести обязательную маркировку фейков по предписанию органов власти.