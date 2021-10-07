Буцаев: запуск воздушных шаров на "Марафоне желаний" негативно отразится на экологии

Гендиректор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев отмечает, что сейчас в интернете появляются множество фото и видео, на которых видно, как люди массово запускают в небо шарики с желаниями. Несмотря на то, что такая задумка выглядит интересной, от ее реализации серьезно страдает экология. Самый популярный в сети аккаунт марафона может похвастаться 2,5 миллионами подписчиков. Если каждый подписчик решит поучаствовать в таком символическом действе и запустить шарик, в окружающей среде окажутся 7,5 тонны отходов из неперерабатываемого пластика и латекса. И остатки шариков будут разлагаться в течение многих лет, вредя природе и ее обитателям. РЭО призывает участников марафонов отказаться от такой инициативы и найти альтернативный способ символизировать свои желания.