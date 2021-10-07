Буцаев: запуск воздушных шаров на "Марафоне желаний" негативно отразится на экологии

Если каждый участник марафона запустит по одному шару, на планете появится еще 7,5 тонны неперабатываемых отходов, сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу РЭО.
Гендиректор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев отмечает, что сейчас в интернете появляются множество фото и видео, на которых видно, как люди массово запускают в небо шарики с желаниями. Несмотря на то, что такая задумка выглядит интересной, от ее реализации серьезно страдает экология. Самый популярный в сети аккаунт марафона может похвастаться 2,5 миллионами подписчиков. Если каждый подписчик решит поучаствовать в таком символическом действе и запустить шарик, в окружающей среде окажутся 7,5 тонны отходов из неперерабатываемого пластика и латекса. И остатки шариков будут разлагаться в течение многих лет, вредя природе и ее обитателям. РЭО призывает участников марафонов отказаться от такой инициативы и найти альтернативный способ символизировать свои желания.
Также стоит знать, что шары, которые позиционируются как биоразлагаемые, на самом деле таковыми не являются. Они производятся из латекса с добавлением полимеров, поэтому их нельзя считать на 100% экологически безвредными. В нашей стране шарики на переработку не принимают, поэтому они вынужденно попадают в смешанные контейнеры для отходов, их отвозят на мусорные полигоны и захоранивают вместе с остальными неперерабатываемыми ТКО. Или же они остаются в естественных условиях, где будут разлагаться в течение 100 лет.
Также в нашей стране в прошлом году были проведены исследования на предмет загрязнений пластиком окружающей среды. Специалисты-биологи Томского государственного университета изучили организмы речной рыбы, выловленной из реки Томь в апреле 2020 года. Исследование показало, что в телах пойманных особей содержатся сотни частиц микропластика.
Ранее представители РЭО уже призывали школьников и студентов отказаться от запуска воздушных шаров. Такую инициативу поддержали региональные власти, в частности, данный вопрос поднимался на совместном круглом столе комитета Московской областной думы по экологии и природопользованию и комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области.
В стране никаких запретов на запуск воздушных шариков на государственном уровне пока не вводилось. Одна на данный момент власти многих городов, в том числе Санкт-Петербурга, Уфы, Ижевска, Иркутска, Сочи, Петрозаводска и Самары, согласны поддержать такую инициативу. Учащиеся школ и университетов также готовы отказаться от запуска шариков, а родители пишут соответствующие петиции и отправляют их в местные органы власти.