В ЯНАО уже месяц местные задыхаются от дыма горящей свалки

«Горение происходит внутри, а на поверхность вырывается дым. Огонь совместно с высокими температурами смешивает песок и мусор, что, в свою очередь, загрязняет почву, а гниющие в глубине отходы разогреваются сами по себе. Таким образом, в разных частях свалки дымит мусор», — пояснили эксперты.