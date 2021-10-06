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В ЯНАО уже месяц местные задыхаются от дыма горящей свалки

6 октября 2021, 07:38
Фото: 1Mi
В ЯНАО уже месяц местные задыхаются от дыма горящей свалки
На протяжении месяца жители города Лабытнанги в Ямало-Ненецком АО из-за дыма от горящей свалки не могут нормально дышать, сообщает портал Readovka.news.
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Тюмень

На местном полигоне всё это время горят хранящиеся там отходы. Как считают специалисты, возгорание на свалке походит на тление торфяников, когда очаг находится на глубине.

«Горение происходит внутри, а на поверхность вырывается дым. Огонь совместно с высокими температурами смешивает песок и мусор, что, в свою очередь, загрязняет почву, а гниющие в глубине отходы разогреваются сами по себе. Таким образом, в разных частях свалки дымит мусор», — пояснили эксперты.

Из-за происходящего на свалке горения, над городом навис смог, а удушливый запах влияет на здоровье местных жителей, которые жалуются на головную боль, тошноту, и даже тошноту.

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#Новости#Общество#Тюмень#Ямал#Дарья Гасникова
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