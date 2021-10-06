В ЯНАО уже месяц местные задыхаются от дыма горящей свалки

На местном полигоне всё это время горят хранящиеся там отходы. Как считают специалисты, возгорание на свалке походит на тление торфяников, когда очаг находится на глубине.
«Горение происходит внутри, а на поверхность вырывается дым. Огонь совместно с высокими температурами смешивает песок и мусор, что, в свою очередь, загрязняет почву, а гниющие в глубине отходы разогреваются сами по себе. Таким образом, в разных частях свалки дымит мусор», — пояснили эксперты.
Из-за происходящего на свалке горения, над городом навис смог, а удушливый запах влияет на здоровье местных жителей, которые жалуются на головную боль, тошноту, и даже тошноту.