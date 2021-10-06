«Росгосстрах» отмечает первые 100 лет

«На протяжении всей своей 100-летней истории «Росгосстрах» развивался вместе со страной. Госстраховцы живут буквально бок о бок с десятками миллионов наших страхователей, мы видим, как меняются их потребности и всегда готовы предложить им новые механизмы защиты их благосостояния, — подчеркивает Геннадий Гальперин. — Поэтому мы будем сочетать накопленный в компании колоссальный опыт в классическом страховании с теми возможностями, которые дает внедрение цифровых технологий, в том числе и в нашем мощном агентском корпусе. Мы хотим, что «Росгосстрах» стал страховой компанией первого выбора для миллионов россиян и при этом был сильным «цифровым игроком» с максимально удобным сервисным наполнением. Наша цель — чтобы в год своего 100-летия обновленный, энергичный «Росгосстрах» продемонстрировал силу, современность, технологичность и, одновременно, так исторически свойственную ему симпатию к страхователю и понимание потребностей человека».