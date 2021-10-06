По поручению Александра Моора в регионе пройдёт тренировка по гражданской обороне

В Тюменской области 6 октября пройдёт тренировка по гражданской обороне. Задачи областным органам управления ГО и ЧС всех уровней на рабочем онлайн-совещании поставил глава региона Александр Моор, который является руководителем гражданской обороны Тюменской обл. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Штабная тренировка по гражданской обороне проходит в Тюменской области 6 октября с 6 до 18 часов по местному времени. «Предстоит отработать механизм действий при выполнении мероприятий по ГО и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ», отметил Александр Моор. По поручению губернатора в ходе тренировки будет на практике проверена готовность повседневных и запасных пунктов управления, органов исполнительной власти и организаций к выполнению задач в сфере гражданской обороны. В совещании приняли участие начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян и директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.