Минприроды и РЭО создадут рейтинг ответственности обращения с ТКО в регионах

По словам главы ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, в рейтинге оценят работу операторов и местных властей. Лидерам вручат премии. Кроме того, возможно, они станут претендентами на рассмотрение инвестпроектов в порядке приоритета. Аутсайдерам рейтинга также окажут поддержку, сообщает rbc.ru.
«Это необходимо для того, чтобы каждый участник мог эффективно и в короткие сроки улучшить показатели по отстающим направлениям», — сказал Буцаев.
По словам представителя Абрамченко Марты Галичевой, РЭО должен сформировать принципы этого рейтинга. Денис Буцаев отметил, что предварительная версия методики рейтинга поступила правительству и в компании на доработку. Ее планируют утвердить в сентябре, чтобы в конце месяца приступить к составлению «зеленого» рейтинга и представить его к концу текущего года.
Властям регионов предстоит оценивать, насколько доступны услуги вывоза ТКО для населения, реализацию раздельного сбора и вывоза отходов. Кроме того, учтут вклад региональных властей в формирование экономики замкнутого цикла и динамику показателей обработки и утилизации отходов, а также просветительскую работу с населением по внедрению раздельного сбора ТКО.
Баллы начислят по каждому из пунктов, а регионы с самыми высокими оценками возглавят рейтинг.
Марина Евсеева, пресс-секретарь Минприроды, отметила: внедрение рейтинга эффективности мусорной реформы нацелено на то, чтобы создать экономику замкнутого цикла, предполагающую переработку мусора и использование его в качестве ресурса при выпуске новой продукции. В данный момент услуга раздельного сбора охватывает не более 15% населения. При этом утилизируют лишь 4,5% мусора, а остальное направляют для захоронения на полигонах.
Следует сказать, что в конце сентября прошлого года аудиторы заявляли: положение в России с мусорными полигонами близится к критическому, поскольку при сегодняшних темпах увеличения объемов ТКО на 1-2% в год в 32 регионах они исчерпают свои мощности до 2024 года. При этом уже до 2022 года мощности исчерпают полигоны в 17 из них.