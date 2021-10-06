Минприроды и РЭО создадут рейтинг ответственности обращения с ТКО в регионах

Следует сказать, что в конце сентября прошлого года аудиторы заявляли: положение в России с мусорными полигонами близится к критическому, поскольку при сегодняшних темпах увеличения объемов ТКО на 1-2% в год в 32 регионах они исчерпают свои мощности до 2024 года. При этом уже до 2022 года мощности исчерпают полигоны в 17 из них.