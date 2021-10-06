Электроснабжение в поселке Перевалово восстановлено

Более того, по словам местных, уже полгода в посёлке падает напряжение в электросчётчиках, а периодически и вовсе исчезает: «Когда электричество есть, уровень напряжения всё равно не поднимается выше 160В, вместо положенных 220В — чайник закипает минут по 10, а работающая плита, как и горячая вода, редкое явление в нашем доме».
«Мы просто выживаем. Россети постоянно кормят „завтраками“, администрация умывают руки, прокуратура пока не рассмотрела коллективное обращение, которое мы написали на днях. Куда ещё нам писать и звонить, уже не знаем, в полном отчаянии, от того, что в собственном доме замерзаем», — пожаловались тюменцы.
Горожане советуют жителям не откладывать, а разобраться с этой проблемой до наступления морозов, перед тем, как в домах включатся котлы и остальные электроприборы, ведь это большая нагрузка на трансформатор.
Компания Россети предоставила «Нашему городу» официальный комментарий по сложившейся ситуации.
Свет есть у всех жителей Переваловского муниципального образования. В коттеджном поселке «Озерный 2» и Переваловском сельском поселении 3 октября около 20:00 было зафиксировано нарушение электроснабжения (повреждение кабельной линии 10кВ). После локализации места повреждения оперативно-выездная бригада приступила к устранению неполадок.
Электроснабжение жителей в коттеджном поселке «Озерный 2» было восстановлено 3 октября к 22 часам. Электроснабжение жителей Перевалово было полностью восстановлено 4 октября около 19:30. Вечером 4 октября в 21:00 на горячую линию компании поступила информация о нарушении электроснабжения в коттеджном поселке «Озерный 2». При выезде бригада обнаружила срабатывание автоматического выключателя на трансформаторной подстанции. Утром 5 октября в 06:00 на горячую линию компании вновь поступила информация о локальном нарушении электроснабжения в коттеджном поселке «Озерный 2». Бригада ОВБ при выезде обнаружила обрыв проводов воздушной линии в сети 0.4 кВ, предположительно, вследствие действий третьих лиц. Воздушная линия 0,4 кВ восстановлена, для обеспечения бесперебойного электроснабжения задействован резервный источник питания. В настоящее время работники компании устанавливают дополнительную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА для электроснабжения жителей коттеджного поселка«Озерный 2». Монтаж ТП будет завершен не позднее 07 октября. Также компания «Россети Тюмень» проводит работы по установке дополнительной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА для электроснабжения жителей Перевалово. Завершение работ планируется не позднее 06 октября 2021 г.