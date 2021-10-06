Электроснабжение в поселке Перевалово восстановлено

Электроснабжение жителей в коттеджном поселке «Озерный 2» было восстановлено 3 октября к 22 часам. Электроснабжение жителей Перевалово было полностью восстановлено 4 октября около 19:30. Вечером 4 октября в 21:00 на горячую линию компании поступила информация о нарушении электроснабжения в коттеджном поселке «Озерный 2». При выезде бригада обнаружила срабатывание автоматического выключателя на трансформаторной подстанции. Утром 5 октября в 06:00 на горячую линию компании вновь поступила информация о локальном нарушении электроснабжения в коттеджном поселке «Озерный 2». Бригада ОВБ при выезде обнаружила обрыв проводов воздушной линии в сети 0.4 кВ, предположительно, вследствие действий третьих лиц. Воздушная линия 0,4 кВ восстановлена, для обеспечения бесперебойного электроснабжения задействован резервный источник питания. В настоящее время работники компании устанавливают дополнительную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА для электроснабжения жителей коттеджного поселка«Озерный 2». Монтаж ТП будет завершен не позднее 07 октября. Также компания «Россети Тюмень» проводит работы по установке дополнительной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА для электроснабжения жителей Перевалово. Завершение работ планируется не позднее 06 октября 2021 г.