Правительство: Регионы получат субсидии на закупку контейнеров для РСО

Как сообщает телеканал «360», Минприроды и ППК «РЭО» получили поручение от вице-премьера Виктории Абрамченко оперативно довести выделенные средства до регионов и обеспечить контроль за эффективностью их использования. При этом вице-премьер отметила, что развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение объема переработки отходов и скорейший переход страны на экономику замкнутого цикла. С помощью контейнеров еще на этапе сбора можно будет отделить бумагу, стекло, пластик и металл.