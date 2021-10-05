Правительство: Регионы получат субсидии на закупку контейнеров для РСО

Как сообщает телеканал «360», Минприроды и ППК «РЭО» получили поручение от вице-премьера Виктории Абрамченко оперативно довести выделенные средства до регионов и обеспечить контроль за эффективностью их использования. При этом вице-премьер отметила, что развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение объема переработки отходов и скорейший переход страны на экономику замкнутого цикла. С помощью контейнеров еще на этапе сбора можно будет отделить бумагу, стекло, пластик и металл.
«В российских регионах проводится работа по созданию новых контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. На данный момент удалось охватить раздельным сбором отходов 30% населения. Новая мера господдержки поможет повысить этот показатель», — подчеркнула Виктория Абрамченко.
Наибольшие субсидии от государства получат Тверская и Воронежская области, Республика Ингушетия и Забайкальский край, Костромская и Оренбургская области, Кабардино-Балкария и Брянская область.
Глава РЭО Денис Буцаев заверил, что компания будет четко контролировать целевое расходование средств.
«Мы должны уже к 2030 году добиться 100%-ной сортировки отходов. Чтобы достичь такого результата, важно внедрить раздельный сбор ТКО на всей территории страны. Большая часть субъектов федерации получит правительственные субсидии для закупки новых контейнеров для РСО», — отметил Буцаев.
Он подчеркнул, что средства выделяются именно на контейнеры, поскольку проблема нехватки мусорных баков для РСО существует уже длительное время. В свою очередь РЭО будет оперативно обновлять данные по наличию контейнеров в регионах, чтобы в случае каких-либо нестыковок немедленно принимать меры.