Медик объяснил, может ли подозреваемый в убийстве трех студенток симулировать кому

Posted 4 октября 2021,, 19:21
Published 4 октября 2021,, 19:21
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Кроме этого, он рассказал, что иногда «подделывают амнезию», и то специалисты в области психиатрии могут отличить настоящую от фальшивой. Так медик прокомментировал сообщения в различных изданиях по поводу того, что предполагаемый убийца трех студенток в Гае Оренбургской области — Александр Лазарев, возможно симулирует коматозное состояние, и поэтому сотрудники полиции не могут его допросить.
«Полагаю, если он в коме, то на это есть причины. Реакция на болевые раздражители у каждого человека будет отличаться в сознании и без. Пациент с закрытыми глазами не может знать, как и где будет проверена его реакция, и отреагирует „по-живому“. Также следует лежать неподвижно, давать себя для выполнения разнообразных процедур, это все очень непросто», — передает слова врача NEWS.ru.
Еще Алексей Гапонов добавил, что специалисты, которые работали с людьми в коме, найдут способ, как быстро вывести на чистую воду притворщика — нашатырный спирт, укол, трут за мочками ушей для сравнения уровня чувствительности.