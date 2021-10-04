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Posted 4 октября 2021,, 19:21

Published 4 октября 2021,, 19:21

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Медик объяснил, может ли подозреваемый в убийстве трех студенток симулировать кому

4 октября 2021, 19:21
Изображать, что пребываешь в коме долгий период времени невозможно, это требует «огромной концентрации». Об этом журналистам заявил врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.

Кроме этого, он рассказал, что иногда «подделывают амнезию», и то специалисты в области психиатрии могут отличить настоящую от фальшивой. Так медик прокомментировал сообщения в различных изданиях по поводу того, что предполагаемый убийца трех студенток в Гае Оренбургской области — Александр Лазарев, возможно симулирует коматозное состояние, и поэтому сотрудники полиции не могут его допросить.

«Полагаю, если он в коме, то на это есть причины. Реакция на болевые раздражители у каждого человека будет отличаться в сознании и без. Пациент с закрытыми глазами не может знать, как и где будет проверена его реакция, и отреагирует „по-живому“. Также следует лежать неподвижно, давать себя для выполнения разнообразных процедур, это все очень непросто», — передает слова врача NEWS.ru.

Еще Алексей Гапонов добавил, что специалисты, которые работали с людьми в коме, найдут способ, как быстро вывести на чистую воду притворщика — нашатырный спирт, укол, трут за мочками ушей для сравнения уровня чувствительности.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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