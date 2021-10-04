Медик объяснил, может ли подозреваемый в убийстве трех студенток симулировать кому

«Полагаю, если он в коме, то на это есть причины. Реакция на болевые раздражители у каждого человека будет отличаться в сознании и без. Пациент с закрытыми глазами не может знать, как и где будет проверена его реакция, и отреагирует „по-живому“. Также следует лежать неподвижно, давать себя для выполнения разнообразных процедур, это все очень непросто», — передает слова врача NEWS.ru.