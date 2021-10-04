Аграрии Тюменской области собрали один миллион тонн зерна

Продолжается в регионе и уборка картофеля и овощей. «Второго хлеба» в Тюменской области собрано почти 189 тысяч тонн. Всего в регионе предстоит собрать картофеля с более чем 8 тысяч гектаров. На сегодня убрано 93 процента. Что касается овощей, то их собрали почти 26 тысяч тонн. Урожайность хорошая - 418 центнеров с гектара.