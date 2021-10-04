Аграрии Тюменской области собрали один миллион тонн зерна

На 4 октября сельхозтоваропроизводители региона провели обмолот 84 процентов сельскохозяйственных площадей. Это почти 580 тысяч гектаров.
Четыре района области завершили уборку зерновых и зернобобовых культур полностью — это Исетский, Сладковский, Тюменский и Уватский районы. В тринадцати районах обмолот проведен на площадях от 80 до 90 процентов. Лидерами по урожайности на сегодня являются Абатский район — 23 центнера с гектара, Ишимский район — 22 центнера с гектара, Сорокинский и Ялуторовский район — 21 центнер с гектара.
Также сельхозпроизводители области ведут обмолот технических культур. Убрано более 19 тысяч гектаров, это 84 процента от общих площадей. Валовой сбор при урожайности в 17 центнеров с гектара составил почти 34 тысячи тонн.
Продолжается в регионе и уборка картофеля и овощей. «Второго хлеба» в Тюменской области собрано почти 189 тысяч тонн. Всего в регионе предстоит собрать картофеля с более чем 8 тысяч гектаров. На сегодня убрано 93 процента. Что касается овощей, то их собрали почти 26 тысяч тонн. Урожайность хорошая - 418 центнеров с гектара.
Кроме уборочных работ аграрии области успевают проводить работы под урожай 2022 года. Так, проведена осенняя обработка почвы на 500 тысячах гектаров, это 67 процентов от плана. Ведется засыпка семян под урожай 2022 года (88 процентов от плана выполнено, засыпано почти 163 тысяч тонн).