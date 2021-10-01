В Тюмени замечен первый снег

Posted 1 октября 2021,, 13:15
Published 1 октября 2021,, 13:15
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает КП-Тюмень, первый осенний снежок выпал ближе к центру Тюмени, преимущественно в Калининском административном округе. Поэтому многие комментаторы в социальных сетях писали, что не видели вообще никаких осадков.
Отмечается, что уже более сильный снег с дождем пройдет в черте города в воскресенье, 3 октября. Местные метеорологи прогнозируют осадки и во вторник, причем температура воздуха в ночное время опустится до минус двух градусов. Но дневная температура будет держаться выше нуля. А в период 7–9 октября воздух прогреется до 8-9 градусов.