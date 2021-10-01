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Posted 1 октября 2021,, 13:15

Published 1 октября 2021,, 13:15

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени замечен первый снег

В Тюмени замечен первый снег

1 октября 2021, 13:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители столицы Тюменского региона написали в социальных сетях, что в некоторых районах города прошел первый снегопад. Но несмотря на то, он продолжался всего лишь минуту или две, а сыпавшиеся с неба редкие снежинки таяли, не долетая до земли, это событие вызвало бурное обсуждение в сети.

Как сообщает КП-Тюмень, первый осенний снежок выпал ближе к центру Тюмени, преимущественно в Калининском административном округе. Поэтому многие комментаторы в социальных сетях писали, что не видели вообще никаких осадков.

Отмечается, что уже более сильный снег с дождем пройдет в черте города в воскресенье, 3 октября. Местные метеорологи прогнозируют осадки и во вторник, причем температура воздуха в ночное время опустится до минус двух градусов. Но дневная температура будет держаться выше нуля. А в период 7–9 октября воздух прогреется до 8-9 градусов.

#Марина Колодкина#Город#Новости
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