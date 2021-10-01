В Тюмени замечен первый снег

Жители столицы Тюменского региона написали в социальных сетях, что в некоторых районах города прошел первый снегопад. Но несмотря на то, он продолжался всего лишь минуту или две, а сыпавшиеся с неба редкие снежинки таяли, не долетая до земли, это событие вызвало бурное обсуждение в сети.

Как сообщает КП-Тюмень, первый осенний снежок выпал ближе к центру Тюмени, преимущественно в Калининском административном округе. Поэтому многие комментаторы в социальных сетях писали, что не видели вообще никаких осадков. Отмечается, что уже более сильный снег с дождем пройдет в черте города в воскресенье, 3 октября. Местные метеорологи прогнозируют осадки и во вторник, причем температура воздуха в ночное время опустится до минус двух градусов. Но дневная температура будет держаться выше нуля. А в период 7–9 октября воздух прогреется до 8-9 градусов.