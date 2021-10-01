Тюменский цифровые сервис ЖКХ занял призовое место во Всероссийском конкурсе

В конце сентября в Нижнем Новгороде состоялся финал IX Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» и I Национального конкурса IT-решений «ПРОФ-IT.Инновация».
Тюменский проект также был отмечен в специальной номинации «За особый вклад в цифровую трансформацию» партнером конкурса «ПРОФ-IT».
«Умный помощник ЖКХ» — это единая платформа для оперативного взаимодействия с управляющими организациями, полезная для профильных органов власти и для населения. Сервис позволяет гражданину в несколько кликов сообщить о проблеме в доме или на придомовой территории, направить обращение, узнать необходимую информацию. За активность в приложении (добавление новых адресов, отправку первого обращения в УК, выполнение специальных заданий) пользователь получает баллы, которые потом можно обменять на промокоды компаний-партнеров. По оценкам пользователей формируется публичный рейтинг управляющих компаний.
Для профильных органов власти сервис является эффективным инструментом мониторинга проблем и удовлетворенности граждан деятельностью управляющих организаций.
Также тюменский «Умный помощник ЖКХ» был признан лучшей инновацией в номинации «Технологии умного города».
За разработку и внедрение сервиса в регионе ответственным органом власти выступает департамент информатизации Тюменской области.