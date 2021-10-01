Тюменский цифровые сервис ЖКХ занял призовое место во Всероссийском конкурсе

«Умный помощник ЖКХ» — это единая платформа для оперативного взаимодействия с управляющими организациями, полезная для профильных органов власти и для населения. Сервис позволяет гражданину в несколько кликов сообщить о проблеме в доме или на придомовой территории, направить обращение, узнать необходимую информацию. За активность в приложении (добавление новых адресов, отправку первого обращения в УК, выполнение специальных заданий) пользователь получает баллы, которые потом можно обменять на промокоды компаний-партнеров. По оценкам пользователей формируется публичный рейтинг управляющих компаний.