Молодой тюменец прокатил друга на капоте автомобиля

Отмечается, что идея прокатить приятеля на капоте своей Kia Rio у 18-летнего водителя возникла спонтанно. Он рассказал правоохранителям, что общался во дворе с друзьями и вдруг подумал: а что, если посадить человека на капот машины и провезти несколько метров? А потом, по его собственному признанию, приятели решили проверить, как все это будет выглядеть уже на дороге.