Молодой тюменец прокатил друга на капоте автомобиля

Posted 1 октября 2021,, 14:09
Published 1 октября 2021,, 14:09
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Теперь молодому человеку, в числе прочего, придется ответить также за хулиганство, сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ГИБДД.
Отмечается, что идея прокатить приятеля на капоте своей Kia Rio у 18-летнего водителя возникла спонтанно. Он рассказал правоохранителям, что общался во дворе с друзьями и вдруг подумал: а что, если посадить человека на капот машины и провезти несколько метров? А потом, по его собственному признанию, приятели решили проверить, как все это будет выглядеть уже на дороге.
Помимо последнего инцидента, на счету молодого человека — неоднократное превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора. Вот только за перевозку человека на капоте автомобиля ему, вероятнее всего, предстоит ответить и по более серьезной статье. Сотрудники ГИБДД в этот раз не ограничились составлением административного протокола, а также передали определение о хулиганстве в отдел полиции.