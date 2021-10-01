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Posted 1 октября 2021,, 14:09

Published 1 октября 2021,, 14:09

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Молодой тюменец прокатил друга на капоте автомобиля

1 октября 2021, 14:09
Восемнадцатилетний житель Тюмени получил водительское удостоверение всего полгода назад, и за это время успел получить более двадцати штрафов за нарушение ПДД. Самым серьезных из нарушений стала перевозка человека на капоте машины по улицам города.

Теперь молодому человеку, в числе прочего, придется ответить также за хулиганство, сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ГИБДД.

Отмечается, что идея прокатить приятеля на капоте своей Kia Rio у 18-летнего водителя возникла спонтанно. Он рассказал правоохранителям, что общался во дворе с друзьями и вдруг подумал: а что, если посадить человека на капот машины и провезти несколько метров? А потом, по его собственному признанию, приятели решили проверить, как все это будет выглядеть уже на дороге.

Помимо последнего инцидента, на счету молодого человека — неоднократное превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора. Вот только за перевозку человека на капоте автомобиля ему, вероятнее всего, предстоит ответить и по более серьезной статье. Сотрудники ГИБДД в этот раз не ограничились составлением административного протокола, а также передали определение о хулиганстве в отдел полиции.

#Марина Колодкина#Происшествия#Новости
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