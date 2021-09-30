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Posted 30 сентября 2021,, 20:05

Published 30 сентября 2021,, 20:05

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Подозреваемый в тройном убийстве студенток под Оренбургом заявил о своей невиновности

Подозреваемый в тройном убийстве студенток под Оренбургом заявил о своей невиновности

30 сентября 2021, 20:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Анвар С., которого многие СМИ и Telegram-каналы подозревали в тройном убийстве девушек-студенток в Оренбургской области, сделал заявление о своей непричастности к преступлению.

Он рассказал, что последние две недели находился в Уфе и никуда не выезжал. Ранее в открытых источниках появилась информация, что молодой человек состоял в отношениях с 17-летней А., которая и стала одной из жертв неизвестного убийцы.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на речь Анвара С., последние две недели он пребывал в Уфе. В Гай молодой человек не ездил и с погибшими не встречался.

Также он заявил, что считает убитых студенток Адилю Каримову и А. своими подругами. Анвар отметил, что он родом из той же деревни, где жила Адиля, а с А. познакомился благодаря Адиле.

Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома в городе Гай под Оренбургом после пожара были обнаружены тела двух погибших девушек. Еще одна пострадавшая, получившая смертельные травмы, находилась во дворе этого дома. Жертвами неизвестного преступника стали девушки 17, 18 и 19 лет — Адиля Каримова, Зульфия Санкина и А. Три студентки учились в медицинском колледже, они были подругами и снимали жилье вместе. Девушки приехали в Гай из Башкирии.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по части 2, статьи 105 «Убийство двух и более лиц». За ходом расследования будет следить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

#Марина Колодкина#Происшествия#Новости
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