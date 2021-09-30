Подозреваемый в тройном убийстве студенток под Оренбургом заявил о своей невиновности

Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома в городе Гай под Оренбургом после пожара были обнаружены тела двух погибших девушек. Еще одна пострадавшая, получившая смертельные травмы, находилась во дворе этого дома. Жертвами неизвестного преступника стали девушки 17, 18 и 19 лет — Адиля Каримова, Зульфия Санкина и А. Три студентки учились в медицинском колледже, они были подругами и снимали жилье вместе. Девушки приехали в Гай из Башкирии.