Вопросы соцадаптации и занятости инвалидов и лиц с ОВЗ обсудили в Тюмени

Мероприятие состоялось в рамках деловой программы VI регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
В деловой программе приняли участие представители департамента труда и занятости населения Тюменской области, департамента образования и науки Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, образовательных организаций, общественных объединений, а также представители работодателей.
«Главной целью работы исполнительных органов государственной власти, образовательных организаций и общественных организаций является создание всех необходимых условий для создания комфортной среды для жизни инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данной цели можно достичь только путем межведомственного взаимодействия»,отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Комплексное обеспечение поддержки людей с ограниченными возможностями позволит им не только найти себя в профессиональной среде, но и даст возможность стать активными членами общества.
По итогам деловой программы принято решение продолжить межведомственное взаимодействие для обеспечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья всеми необходимыми условиями для обучения, трудоустройства и участия в общественных и молодежных проектах.
Напомним, с сентября 2021 года Тюменский областной центр реабилитации инвалидов приступил к реализации пилотной технологии «Интеграционный консультант». Об том рассказали в региональном департаменте социального развития. Это технология социального сопровождения инвалидов, основная цель которой - переход от заявительного к выявительному принципу при оказании реабилитационных услуг.