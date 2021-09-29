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Вопросы соцадаптации и занятости инвалидов и лиц с ОВЗ обсудили в Тюмени

29 сентября 2021, 13:31
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Сегодня, 29 сентября, в Тюмени прошла панельная дискуссия на тему «Обеспечение занятости и социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ», а также круглый стол по вопросам организации инклюзивного образования, стажировки и трудоустройства указанных категорий граждан, сообщает региональный департамент труда и занятости.
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Тюмень

Мероприятие состоялось в рамках деловой программы VI регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В деловой программе приняли участие представители департамента труда и занятости населения Тюменской области, департамента образования и науки Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, образовательных организаций, общественных объединений, а также представители работодателей.

«Главной целью работы исполнительных органов государственной власти, образовательных организаций и общественных организаций является создание всех необходимых условий для создания комфортной среды для жизни инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данной цели можно достичь только путем межведомственного взаимодействия»,отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Комплексное обеспечение поддержки людей с ограниченными возможностями позволит им не только найти себя в профессиональной среде, но и даст возможность стать активными членами общества.

По итогам деловой программы принято решение продолжить межведомственное взаимодействие для обеспечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья всеми необходимыми условиями для обучения, трудоустройства и участия в общественных и молодежных проектах.

Напомним, с сентября 2021 года Тюменский областной центр реабилитации инвалидов приступил к реализации пилотной технологии «Интеграционный консультант». Об том рассказали в региональном департаменте социального развития. Это технология социального сопровождения инвалидов, основная цель которой - переход от заявительного к выявительному принципу при оказании реабилитационных услуг.

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