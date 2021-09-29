Вопросы соцадаптации и занятости инвалидов и лиц с ОВЗ обсудили в Тюмени

Сегодня, 29 сентября, в Тюмени прошла панельная дискуссия на тему «Обеспечение занятости и социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ», а также круглый стол по вопросам организации инклюзивного образования, стажировки и трудоустройства указанных категорий граждан, сообщает региональный департамент труда и занятости.

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