В Тюмени запустили проект озеленения набережной, который поддержал Александр Моор

Уже в следующем году на набережной появятся платформы событий и созерцаний со скейт-элементами, навесом с парусами, скамьями-лежанками, качелями, смотровой башней и павильоном велопроката.
«Благодаря этому в 2021-м мы продолжили реализацию концепции благоустройства площадки на набережной. Сейчас в процессе высадка двух рядов деревьев, в 2022-м озеленение будет продолжено. Появятся новые клумбы с многолетними цветами и кустарниками», поделилась куратор мультицентра «Контора пароходства» Юлия Халитова.
Преображение набережной, над концепцией и реализацией которого команда «Конторы пароходства» работает вместе с архитектурной студией Orchestra Design и Тюменским ландшафтным клубом, запустилось в 2020 году. За это время появились клумбы с многолетними растениями и летняя площадка с платформами общения и игры. С июня 2021 года на них проходили бесплатные события для жителей Тюмени: танцы, йога, встречи книжного клуба, кружки под открытым небом. Всего 184 мероприятия посетило более 10 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области посадил деревья на территории ландшафтного парка Тобольского кремля. Здесь ведутся работы по благоустройству. Предусмотрен уход за насаждениями на 2022 – 2023 год. В ходе поездки Якушев посетил Аптекарский сад, здесь окончание работ запланировано на май 2022 года. Было запланировано посещение нового бассейна, который готовится к открытию, территории, планируемой для реализац. Обсудили и строительство соцобъектов, в частности, детского сада.