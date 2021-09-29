В Тюмени запустили проект озеленения набережной, который поддержал Александр Моор

Преображение набережной, над концепцией и реализацией которого команда «Конторы пароходства» работает вместе с архитектурной студией Orchestra Design и Тюменским ландшафтным клубом, запустилось в 2020 году. За это время появились клумбы с многолетними растениями и летняя площадка с платформами общения и игры. С июня 2021 года на них проходили бесплатные события для жителей Тюмени: танцы, йога, встречи книжного клуба, кружки под открытым небом. Всего 184 мероприятия посетило более 10 тысяч человек.