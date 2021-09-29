В 2021 году реаниматологи Медгорода провели более 6 тысяч анестезиологических пособий

Участие тюменских специалистов в мероприятиях всероссийского и международного уровня имеет важное значение для здравоохранения нашего региона, так как даёт врачам возможность перенять успешный опыт коллег и поделиться результатами своей работы, в ходе дискуссий получить ответы на актуальные вопросы в своей сфере, быть в курсе последних научных открытий и знать обо всех современных технологиях и событиях, происходящих в медицинском сообществе. Это способствует выполнению сразу нескольких задач национального проекта «Здравоохранение» — повышению квалификации медицинских работников, внедрению инновационных технологий в медорганизациях, а также борьбе с онкологическими заболеваниями и повышению качества и доступности специализированной медицинской помощи для населения региона.