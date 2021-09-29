В 2021 году реаниматологи Медгорода провели более 6 тысяч анестезиологических пособий

Необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации получили не менее 5500 пациентов, основная часть которых имеет тяжелую сопутствующую патологию, в том числе патологию органов дыхания. Операционные и палаты реанимации оснащены современным оборудованием экспертного класса, включая аппараты ИВЛ, мониторы, метаболограф и лабораторию.
Для обеспечения респираторной поддержки пациентов с онкологическими заболеваниями в Медицинском городе есть всё необходимое — современное оборудование и опытные врачи отделения анестезиологии и реанимации, которые регулярно повышают уровень своего профессионализма.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, Медицинский город не прекращал оказание плановой медицинской помощи людям с заболеваниями онкологического профиля, а это значит, что даже самые сложные пациенты благодаря квалифицированным врачам отделения анестезиологи и реанимации получили необходимое лечение.
В сентябре этого года Татьяна Куцева, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Медицинского города, и врач — анестезиолог-реаниматолог Севак Бабаян переняли ценный опыт коллег в области диагностики и лечения пациентов с тяжёлыми приобретенными заболеваниями бронхолёгочной системы. Они представили Тюменскую область на VI Международном конгрессе по респираторной поддержке, который прошёл в г. Красноярске. Это знаковое мероприятие в сообществе анестезиологов-реаниматологов проводится раз в четыре года уже на протяжении 20 лет.
«Дыхание — важный физиологический процесс, который приобрёл особое понимание ценности в период пандемии COVID-19. Невозможность организма обеспечить себя кислородом считается критическим, жизнеугрожающим состоянием. Нередко у пациентов со злокачественными новообразованиями имеются сопутствующие заболевания органов дыхания, требующие подготовки перед началом специального лечения, либо присутствует риск возникновения осложнений во время и после лечения, которые могут привести к нарушению жизненно важной функции. Для эффективной коррекции и стабилизации состояния у таких пациентов реаниматологи должны владеть современными девайсами и протоколами респираторной поддержки и терапии», — отметила Татьяна Куцева.
Международный конгресс, по словам участников, стал масштабной площадкой, аккумулировавшей современные практические наработки и экспертные знания в области отечественной и зарубежной анестезиологии и реаниматологии, генетики, инфекционной патологии, клинической фармакологии. Научная программа охватывала особенности проведения респираторной поддержки при различных видах острой и хронической дыхательной недостаточности, при обострении хронической обструктивной болезни лёгких и бронхиальной астмы, их лекарственную коррекцию, нутриционную поддержку пациентов, находящихся на ИВЛ. Часть докладов представили специалисты из Италии, Германии, Австралии, Словении, Ирландии и США. Отдельные секции были посвящены обсуждению ряда важнейших вопросов по интенсивной терапии сепсиса, полиорганной недостаточности, тактики ведения пациентов в до- и послеоперационном периоде.
Делегаты Медицинского города не только прослушали важнейшую информацию, но и участвовали в обсуждениях с коллегами, охотно делились собственным опытом, приняли участие в мастер-классах. Также тюменские специалисты получили предложение участвовать в многоцентровых исследованиях. Практикум по инвазивным методам респираторной поддержки позволил анестезиологам-реаниматологам Медицинского города закрепить навыки по неотложным и экстренным ситуациям во время работы в операционной и палатах интенсивной терапии.
Участие тюменских специалистов в мероприятиях всероссийского и международного уровня имеет важное значение для здравоохранения нашего региона, так как даёт врачам возможность перенять успешный опыт коллег и поделиться результатами своей работы, в ходе дискуссий получить ответы на актуальные вопросы в своей сфере, быть в курсе последних научных открытий и знать обо всех современных технологиях и событиях, происходящих в медицинском сообществе. Это способствует выполнению сразу нескольких задач национального проекта «Здравоохранение» — повышению квалификации медицинских работников, внедрению инновационных технологий в медорганизациях, а также борьбе с онкологическими заболеваниями и повышению качества и доступности специализированной медицинской помощи для населения региона.