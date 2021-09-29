Тюменский спектакль «Пусть они всегда танцуют» победил на Всероссийском фестивале

«Всероссийский фестиваль „Поколение NEXT“ в Казани проходил в несколько этапов: сначала жюри дистанционно отбирали лонг-лист, потом список финалистов, которые смогут принять участие в очном этапе и сыграть спектакль на сцене Казанского ТЮЗа. Мы вошли в число финалистов, вчера спектакль был сыгран в Казани и стал победителем. Мы рады, что у нашего проекта богатая фестивальная жизнь, а у детей из Театральной мастерской „ТеМа“ есть возможность смотреть спектакли из разных городов России, принимать участие в различных фестивальных мастер-классах, да и просто путешествовать — это, конечно, не только повышает их актерские навыки, но и просто расширяет кругозор, формируя впечатления на всю жизнь»,поделилась руководитель Театрального центра «Космос» Александрина Шаклеева.