Тюменский спектакль «Пусть они всегда танцуют» победил на Всероссийском фестивале

Спектакль создан по мотивам книги Ульфа Старка «Пусть танцуют белые медведи», по сюжету которой мальчик Лассо переживает развод родителей. Во время постановочного процесса ребята вместе с режиссером Иваном Куркиным читали и обсуждали эту книгу, а потом делились своими личными историями, которые и легли в основу спектакля.
«Всероссийский фестиваль „Поколение NEXT“ в Казани проходил в несколько этапов: сначала жюри дистанционно отбирали лонг-лист, потом список финалистов, которые смогут принять участие в очном этапе и сыграть спектакль на сцене Казанского ТЮЗа. Мы вошли в число финалистов, вчера спектакль был сыгран в Казани и стал победителем. Мы рады, что у нашего проекта богатая фестивальная жизнь, а у детей из Театральной мастерской „ТеМа“ есть возможность смотреть спектакли из разных городов России, принимать участие в различных фестивальных мастер-классах, да и просто путешествовать — это, конечно, не только повышает их актерские навыки, но и просто расширяет кругозор, формируя впечатления на всю жизнь»,поделилась руководитель Театрального центра «Космос» Александрина Шаклеева.
Напомним, что премьера спектакля состоялась 12 декабря 2020 года. А на сегодняшний день он уже принял участие в нескольких фестивалях, в том числе крупных профессиональных: в Кургане, Москве, Геленджике. В ноябре ребята поедут на Всероссийский форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд» в Санкт-Петербург.