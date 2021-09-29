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Тюменский спектакль «Пусть они всегда танцуют» победил на Всероссийском фестивале

29 сентября 2021, 11:57
Фото: admtyumen.ru
Тюменский спектакль «Пусть они всегда танцуют» стал победителем в категории «старшая группа» на фестивале «Поколение NEXT» в Казани. Это совместная работа МТЦ «Космос» и театральной мастерской «Тема». Об этом сегодня, 29 сентября, рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Спектакль создан по мотивам книги Ульфа Старка «Пусть танцуют белые медведи», по сюжету которой мальчик Лассо переживает развод родителей. Во время постановочного процесса ребята вместе с режиссером Иваном Куркиным читали и обсуждали эту книгу, а потом делились своими личными историями, которые и легли в основу спектакля.

«Всероссийский фестиваль „Поколение NEXT“ в Казани проходил в несколько этапов: сначала жюри дистанционно отбирали лонг-лист, потом список финалистов, которые смогут принять участие в очном этапе и сыграть спектакль на сцене Казанского ТЮЗа. Мы вошли в число финалистов, вчера спектакль был сыгран в Казани и стал победителем. Мы рады, что у нашего проекта богатая фестивальная жизнь, а у детей из Театральной мастерской „ТеМа“ есть возможность смотреть спектакли из разных городов России, принимать участие в различных фестивальных мастер-классах, да и просто путешествовать — это, конечно, не только повышает их актерские навыки, но и просто расширяет кругозор, формируя впечатления на всю жизнь»,поделилась руководитель Театрального центра «Космос» Александрина Шаклеева.

Напомним, что премьера спектакля состоялась 12 декабря 2020 года. А на сегодняшний день он уже принял участие в нескольких фестивалях, в том числе крупных профессиональных: в Кургане, Москве, Геленджике. В ноябре ребята поедут на Всероссийский форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд» в Санкт-Петербург.

Подробнее о спектакле на космосцентр.рф, а также в группе в социальной сети ВКонтакте.

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